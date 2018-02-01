1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси в 2017 году достигла 74,3 года, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко перед итоговой коллегией Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самым главным результатом является то, что мы стали жить дольше. За последние 20 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на пять c половиной лет и достигла в 2017 году своего максимума - 74,3 года. На общеевропейской картинке мы выглядим неплохо", - сказал Валерий Малашко. Продолжена тенденция сокращения разрыва ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин.

В предыдущие годы удавалось обеспечить тенденцию роста рождаемости в первую очередь за счет беспрецедентных мер социальной поддержки государства на фоне десятилетнего снижения числа женщин репродуктивного возраста, которое в 2017 году достигло исторического минимума с 1991 года. Это начало сказываться на показателе рождаемости. Это должно мотивировать все службы здравоохранения на принятие дополнительных мер по планированию семьи, предабортному консультированию, доступности вспомогательных репродуктивных технологий.

Основным приоритетом работы в 2018 году будут мероприятия, направленные на улучшение медико-демографической ситуации - в первую очередь их надо проводить в проблемных по демографическим показателям районах, используя активное межведомственное взаимодействие.

"Мы сохранили минимальные показатели младенческой смертности, смертности детей до 5 лет. Это очень важно, потому что это интегративный показатель как деятельности самой системы здравоохранения, так и качества, эффективности социальных программ, которые работают в нашем государстве", - отметил министр. Показатель младенческой смертности - 3,0 промилле, смертности детей в возрасте до 5 лет - 3,8 промилле.

В целом, по словам министра, в 2017 году выполнены основные целевые показатели деятельности здравоохранения, достигнуты индикаторы государственных программ и социальные стандарты в области здравоохранения.-0-