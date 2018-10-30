ПА ОДКБ приняла рекомендацию о создании единого списка террористических организаций

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентская ассамблея ОДКБ сегодня на заседании в Москве приняла рекомендацию о создании единого списка организаций, признанных террористическими, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил на заседании спикер Госдумы России Вячеслав Володин, формирование по единым правилам списка террористических организаций позволит не допустить ситуации, когда в одних странах ОДКБ какая-либо организация признана террористической, а в других странах - нет.

Всего на заседании ПА ОДКБ было принято 8 модельных законов и рекомендаций. Они касаются вопросов национальной безопасности, обеспечения безопасности критически важных объектов, противодействия информационному терроризму. Принята также концепция документа, направленного на обеспечение безопасности важных международных и спортивных мероприятий.

Кроме того, парламентские делегации стран ОДКБ обсудили вопросы координации на международных парламентских площадках, в том числе в ОБСЕ.

В мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве приняла участие белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко.-0-