Палату налоговых консультантов планируется создать в Беларуси к концу апреля

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 апреля 2018, Пн
+17°C
Малооблачно EUR 2.4227
USD 1.9757
RUB 3.359
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе
Президент
Всемирный банк в 2018-2022 годах направит на финансирование проектов в Беларуси около $570 млн
Экономика
"Евроопт" в течение месяца откроет 33 магазина и обеспечит комплексное обслуживание Оршанского района
Общество
Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские предприятия
Экономика
Что изменится в Беларуси после принятия закона о платежных услугах
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Девочки из Минска выиграли в украинском шоу "Рассмеши комика. Дети" 10 тыс. гривен
17:37 Калейдоскоп
Сборная Беларуси по греко-римской борьбе завоевала четыре награды на турнире в Эстонии
17:36 Спорт
Находящуюся в розыске белоруску задержали в Национальном аэропорту Минск
17:25 Происшествия
Премьера второго сезона белорусско-российского сериала "Ой, ма-моч-ки!" стартует на канале ТВЦ
17:21 Калейдоскоп
Всемирно известный акушер-гинеколог проведет в Минске семинар на тему здоровой беременности
17:20 Регионы
ФОТО: В Гродно легковушка на большой скорости вылетела в канаву
17:19 Заголовки новостей
Школьный автобус упал в ущелье в Индии, погибли не менее 20 детей
17:08 В мире
Гроссмейстер Борис Гельфанд проведет в Минске сеанс одновременной игры с юными шахматистами
17:06 Спорт
ФОТО: В Гродно простились с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем
17:05 Заголовки новостей
Водитель грузовика повредил фуру и полуприцеп при попытке незаконного въезда в Беларусь
16:58 Происшествия
В Гродно простились с двукратным олимпийским чемпионом Александром Курловичем
16:50 Регионы
Трое жителей Солигорского района выловили более 90 щук во время нереста
16:45 Происшествия
"Мозырьсоль" получила сертификат "Халяль"
16:38 Новости компаний
Белорусские и российские волонтеры обменяются опытом в преддверии ЧМ по футболу и II Европейских игр
16:38 Спорт
В Гродно легковушка на большой скорости вылетела в канаву, водитель попытался сбежать
16:27 Происшествия
В Беларуси определены организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития
16:25 Экономика
Претендентки на звание "Королева Весна-2018" сняли видеоролики о своей малой родине
16:23 Общество
Скончался легендарный американский комик Чак МакКанн, озвучивавший "Утиные истории"
16:22 Культура
В Мозыре спасатели помогли ребенку вытащить руку из дверного проема
16:19 Происшествия
В Беларуси определят индекс конкуренции в экономике по методологии ОЭСР
16:15 Экономика
Все новости
Сюжеты
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Посевная кампания Посевная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Паводки в Беларуси Паводки в Беларуси
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Палату налоговых консультантов планируется создать в Беларуси к концу апреля

Общество 09.04.2018 | 15:55

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палату налоговых консультантов планируется создать в Беларуси к концу апреля текущего года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске прошел этап первого квалификационного экзамена у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта. Владимир Муквич отметил, что аттестаты будут выданы в течение десяти дней. После этого в соответствии с законодательством должна быть создана некоммерческая организация - Палата налоговых консультантов. Далее первые налоговые консультанты приступят к работе. "Ожидаем, что к концу апреля палата будет зарегистрирована. Со стороны Министерства по налогам и сборам будут приняты необходимые организационные меры. Предстоит выработать устав Палаты налоговых консультантов, учредить эту организацию. Планируется создать инициативную группу, которая займется регистрацией в Министерстве юстиции", - сказал он.

Перечень налоговых консультантов будет размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам. По словам замминистра, бизнес проявляет интерес к новому механизму консультирования. "Поступают вопросы о том, что когда заработает механизм, каким образом с ними будет взаимодействовать налоговая служба. Ожидаем, что с реализацией данного механизма будет повышена исполнительская дисциплина, налоговая культура. Считаем, что он поспособствует либерализации деятельности плательщиков и создаст более комфортные условия для их работы", - добавил Владимир Муквич.

В качестве кандидатов для сдачи экзаменов зарегистрированы уже более 100 человек. Запланировано проведение двух экзаменов в апреле, двух - в мае и одного - в июне. В последующем количество экзаменов будет зависеть от того, насколько активно граждане будут подавать заявления. "Есть лица, которые подают заявления на получение статуса налогового консультанта в надежде поменять место работы. Есть лица, которые работают на постоянной основе в организациях, но профессионально не занимаются налоговым консультированием других субъектов. Отмечаем стремление граждан к расширению своих профессиональных возможностей, - отметил замминистра. - Мы не можем предвидеть, как поведет себя налоговый консультант в конкретной ситуации. Возможно, какие-то ошибки будут, для этого предусмотрен механизм страхования".

Как сообщалось, указ №338 "О налоговом консультировании" вступил в силу 24 декабря 2017 года. Документ внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата налогового консультанта.-0-

﻿
Теги
Министерство по налогам и сборам, налоги, планирование, услуги
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4227 BYN 2.43 BYN 2.435 BYN
USD
1.9757 BYN 1.975 BYN 1.983 BYN
RUB
3.359 BYN 3.31 BYN 3.337 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Уникальный пасхальный обряд "Валачобнікі" в Молодечненском районе
Все видео

Фотоновости

В Гродно легковушка на большой скорости вылетела в канаву
Все фото

Инфографика

Доходы населения За последние семь лет реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси увеличились почти на треть, по сравнению с 2005 годом - в 2,2 раза.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам
Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании
Лукашенко поздравил с 70-летием исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева
Политика
Вэй Фэнхэ Вэй Фэнхэ: Беларусь и Китай стали железными братьями
Межкультурный диалог Содружества будет обсуждаться на заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге
Макей считает необходимым продолжать диалог с ЕС, пытаясь стать ближе друг к другу
Экономика
Фото из архива S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"
В Беларуси определены организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития
В Беларуси определят индекс конкуренции в экономике по методологии ОЭСР
Происшествия
Станция Помыслище. Фото ГКСЭ В Минском районе при переходе железнодорожных путей погиб ребенок
Находящуюся в розыске белоруску задержали в Национальном аэропорту Минск
Водитель грузовика повредил фуру и полуприцеп при попытке незаконного въезда в Беларусь
Регионы
Фото из архива Отключение тепла в жилфонде, гостиницах, учебных заведениях Минска начинается 9 апреля
Всемирно известный акушер-гинеколог проведет в Минске семинар на тему здоровой беременности
В Гродно простились с двукратным олимпийским чемпионом Александром Курловичем
Спорт
Эмиль Хегле Свендсен Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры
Сборная Беларуси по греко-римской борьбе завоевала четыре награды на турнире в Эстонии
Гроссмейстер Борис Гельфанд проведет в Минске сеанс одновременной игры с юными шахматистами
Технологии
Фото из архива Белорусская железная дорога увеличила количество поездов с бесплатным Wi-Fi
Илон Маск протестирует туннель для скоростного транспорта Hyperloop
Ученые создали робота-кошку, которая призвана помочь бороться с одиночеством
Культура
Писатели представят произведения о малой родине на Дне белорусской письменности
Скончался легендарный американский комик Чак МакКанн, озвучивавший "Утиные истории"
Выставка к 85-летию Большого театра с 19 апреля будет экспонироваться в Национальной библиотеке
В мире
Фото из архива Школьный автобус упал в ущелье в Индии, погибли не менее 20 детей
Папа Римский выразил тревогу за молодежь, которая много времени проводит в интернете
Авиакомпании Air France и Lufthansa отменяют 10 апреля часть рейсов из-за забастовки сотрудников
Калейдоскоп
Девочки из Минска выиграли в украинском шоу "Рассмеши комика. Дети" 10 тыс. гривен
Премьера второго сезона белорусско-российского сериала "Ой, ма-моч-ки!" стартует на канале ТВЦ
Камень Йоко Оно стоимостью $17,5 тыс. похитили из музея
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье жить в семье
«Не будите лихо!»
Каша. Еда наша?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия