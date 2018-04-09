9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палату налоговых консультантов планируется создать в Беларуси к концу апреля текущего года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске прошел этап первого квалификационного экзамена у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта. Владимир Муквич отметил, что аттестаты будут выданы в течение десяти дней. После этого в соответствии с законодательством должна быть создана некоммерческая организация - Палата налоговых консультантов. Далее первые налоговые консультанты приступят к работе. "Ожидаем, что к концу апреля палата будет зарегистрирована. Со стороны Министерства по налогам и сборам будут приняты необходимые организационные меры. Предстоит выработать устав Палаты налоговых консультантов, учредить эту организацию. Планируется создать инициативную группу, которая займется регистрацией в Министерстве юстиции", - сказал он.

Перечень налоговых консультантов будет размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам. По словам замминистра, бизнес проявляет интерес к новому механизму консультирования. "Поступают вопросы о том, что когда заработает механизм, каким образом с ними будет взаимодействовать налоговая служба. Ожидаем, что с реализацией данного механизма будет повышена исполнительская дисциплина, налоговая культура. Считаем, что он поспособствует либерализации деятельности плательщиков и создаст более комфортные условия для их работы", - добавил Владимир Муквич.

В качестве кандидатов для сдачи экзаменов зарегистрированы уже более 100 человек. Запланировано проведение двух экзаменов в апреле, двух - в мае и одного - в июне. В последующем количество экзаменов будет зависеть от того, насколько активно граждане будут подавать заявления. "Есть лица, которые подают заявления на получение статуса налогового консультанта в надежде поменять место работы. Есть лица, которые работают на постоянной основе в организациях, но профессионально не занимаются налоговым консультированием других субъектов. Отмечаем стремление граждан к расширению своих профессиональных возможностей, - отметил замминистра. - Мы не можем предвидеть, как поведет себя налоговый консультант в конкретной ситуации. Возможно, какие-то ошибки будут, для этого предусмотрен механизм страхования".

Как сообщалось, указ №338 "О налоговом консультировании" вступил в силу 24 декабря 2017 года. Документ внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата налогового консультанта.-0-