Памятный знак к 55-летию студотрядовского движения и 100-летию ВЛКСМ появится на территории БНТУ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак "Студенческим стройотрядам Беларуси" в честь 55-летия студотрядовского движения страны и 100-летия ВЛКСМ откроют 26 октября на территории Белорусского национального технического университета, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Установление памятного знака на территории БНТУ не случайно. "История студотрядовского движения берет свое начало в 1960-е годы. Уже в первые пять лет, в 1963-1967 годах, школу студенческих студотрядов прошли более 6 тыс. человек. Всего за 1950-1980-е годы в студенческих строительных отрядах побывали свыше 50 тыс. бойцов. А в 1963 году в Уральскую область Казахстана выехали 2,5 тыс. белорусских студентов из 16 вузов страны. Первым командиром Белорусского сводного целинного отряда был выпускник Белорусского политехнического института Нолис Воронин. Трудовой семестр длился 70 дней. Сводный отряд участвовал в строительстве 362 объектов жилищного и культурно-бытового назначения в 41 хозяйстве Западно-Казахстанского края. В степи было построено 100 жилых домов, 18 общежитий, 34 культурно-бытовых объекта, 6 мастерских и 8 школ. За активное участие в третьем трудовом семестре и достигнутые высокие результаты в работе комсомольская организация Белорусского политехнического института была занесена в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ, 16 человек были награждены орденами и медалями. А в 1984 году по итогам Всесоюзного смотра студенческих строительных отрядов БПИ было присуждено первое место среди высших учебных заведений СССР", - рассказал Олег Дикун.

Как отметил второй секретарь ЦК БРСМ, сегодня, как и в далекие 1960-е, стройотряд - путевка в большую жизнь. "Все больше на улицах городов можно увидеть белорусских студентов в узнаваемых куртках со значками и шевронами. Наших ребят всегда ждут на строительстве производственных объектов и зданий, жилых комплексов - везде, где требуется помощь молодых людей. Стройотряд - это становление характера, закалка в трудовых условиях. А самое главное - это уверенность в своих силах и в поддержке товарищей, понимание причастности к большому и важному делу. Здесь развиваются лидерские качества, приобретается уникальнейший опыт работы в команде. С каждым годом все больше молодых людей стремятся поработать в студенческих отрядах. Именно они будут строить будущее нашей страны", - подчеркнул он.

Олег Дикун добавил, что молодежи по-прежнему доверяют возведение особо важных объектов. "Так, наши активисты трудились на строительстве гостиницы "Европа", Национального академического Большого театра оперы и балета, спортивных комплексов "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", стадиона "Динамо", агрогородков, БелАЭС, комплекса "Студенческая деревня", здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального академического театра имени Янки Купалы, были задействованы при подготовке к фестивалю тружеников села "Дажынкі" таких городов, как Бобруйск, Речица, Горки, реставрации замка Радзивиллов в Несвиже, Комсомольского озера и Верхнего города в Минске, Августовского канала и многих других", - резюмировал он.-0-