31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания по вопросам обращения с отходами пройдут в Совете Республики в 2019 году. Об этом сегодня на заседании сессии заявил председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вношу предложение в первом полугодии 2019 года провести парламентские слушания по вопросам обращения с отходами. Эта тема достаточно актуальная и будет способствовать наведению порядка на земле в широком смысле этого слова. Поэтому я обращаюсь ко всем членам Совета Республики с просьбой подумать, как лучше выстроить эту работу. Предварительно мы могли бы обменяться мнениями по данному вопросу и на сессии, которую будем проводить 30 ноября для того, чтобы в дальнейшем готовить парламентские слушания", - сказал Михаил Мясникович.

По его словам, белорусы все чаще поднимают вопросы, связанные с промышленными и бытовыми отходами, их вредным воздействием на окружающую среду, указывают на несоблюдение в ряде случаев требований законодательства в этой сфере. "Полагаю, что Совету Республики следует подключиться к решению этой задачи, широко задействовав потенциал местных Советов депутатов. Речь, подчеркиваю, идет не только о бытовых отходах, но значительно шире. Приведу одну цифру - в Беларуси ежегодно образуется 240 тыс. т отходов металлов и их сплавов в год. Поэтому необходимо более эффективно использовать материальные ресурсы, а образующиеся производственные отходы и неликвиды минимизировать и вовлечь в хозяйственный оборот. Это касается и списанного имущества, которое, к сожалению, зачастую находится на территории многих предприятий, как сельскохозяйственных, так и промышленных. Для нашей страны, не располагающей богатыми природными ресурсами, это очень важная задача", - отметил председатель Совета Республики.-0-

Фото Геннадия Жинкова