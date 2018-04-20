"Пасха в Minsk World": город глазами детей

Мир иначе отражается в глазах детей: небо выше, солнце ярче, красок больше. Для ребенка каждое утро начинается с улыбки, потому что новый день обязательно принесет новые знания, впечатления, приключения. Дети острее чувствуют и точнее формулируют картину идеального мира: пусть всегда будет солнце, мама и я! А полнее раскрыться фантазиям и талантам юных художников помогает ежегодный конкурс "Пасха в Minsk World", который уже третий год подряд проводит в Беларуси компания "Дана Холдингс".

Сегодня в бизнес-центре Dana Center, расположенном рядом с Национальной библиотекой, состоялась церемония вручения призов победителям и участникам Третьего ежегодного конкурса среди школьников столицы "Пасха в Minsk World". И, как это принято у компании "Дана Холдингс", торжественное мероприятие для юных гостей бизнес-центра превратилось в веселый и радостный праздник - с музыкой, сладкими угощениями и, конечно же, с весомыми призами для победителей!

Торжественное мероприятие для юных гостей бизнес-центра превратилось в веселый и радостный праздник

"Уже в третий раз мы проводим творческий конкурс для белорусских детей, итоги которого подводятся в светлые дни Пасхи, Святого Воскресения, - сказала, обращаясь к победителям и участникам конкурса "Пасха в Minsk World", директор по PR и маркетингу компании "Дана Холдингс" Маша Карич. - Сегодня мы с удовольствием назовем победителей и вручим обещанные призы. Хочу отметить, что подобные конкурсы мы проводим во многих странах и не перестаем удивляться тому, какие интересные, яркие, необычные работы присылают ребята из Беларуси! Креативность детей и их способность видеть мир светлым, солнечным как нельзя лучше совпадают как с настроением пасхальных дней, полных любви и торжества жизни, так и с концепцией создания многофункционального комплекса "Минск-Мир". Этот "город в городе" - воплощение самых передовых принципов градостроительства, а также олицетворение единства и общности нашей планеты и народов разных стран. И не случайно конкурс называется "Пасха в Minsk World": нам важно сделать мир таким, каким хотят его видеть наши дети!"

Директор по PR и маркетингу компании "Дана Холдингс" Маша Карич

Работы всех участников конкурса - это современный Минск, город, в котором приятно жить, учиться и мечтать о будущем. Город, в котором растут новые кварталы, широкие улицы, красивые дома. Город, воплощение которого создается в проектах, реализуемых в столице компанией "Дана Холдингс".

Работы участников конкурса - это современный Минск, город, в котором приятно жить, учиться и мечтать о будущем

Ведь в названии конкурса не случайно используется наименование Minsk World. "Минск-Мир" - так компания назвала новый многофункциональный комплекс, который сегодня возводится на месте бывшего аэропорта Минск-1, практически в центре белорусской столицы. По сути, это город в городе, в котором комфортные жилые дома получают развитую социальную инфраструктуру: транспорт, торговые и сервисные объекты, заведения общественного питания и, конечно же, школы, детские сады, спортивные площадки и залы. Это город для тех, кто стремится в будущее, растит детей и уверен в завтрашнем дне своих семей и всей страны.

"Минск-Мир" это город в городе, в котором комфортные жилые дома, развитая социальная инфраструктура. Это город для тех, кто стремится в будущее

"Минск-Мир" - это в недалеком будущем 24 жилых квартала, каждый из которых будет посвящен отдельным странам, знаменитым людям, памятным для всего человечества событиям. Здесь появится квартал Космонавтики, Авиационный квартал, квартал Дружбы народов… А в данный момент идет активная застройка квартала "Эмиратс", доминантой которого стал необычный дом "Эмиратс Волна", изогнутыми причудливыми формами напоминающий морской прибой.

Необычный дом "Эмиратс Волна", изогнутыми причудливыми формами напоминающий морской прибой, стал доминантой квартала "Эмиратс"

Уже в этом году начнется строительство жилых домов в квартале, который получит название "Олимпийский". В нем каждый дом будет назван в честь тех видов спорта, в которых яркие победы одерживали белорусские спортсмены.

В будущем здесь будут возводиться кварталы Белорусский и Сербский, Российский и Китайский, Испанский и Французский, Британский и Латиноамериканский - краски всего мира и лучшие урбанистические традиции и приемы будут воплощены в этом уголке белорусской столицы. И, как отметила Маша Карич, участники конкурса очень точно уловили главную идею комплекса "Минск-Мир": дружба, спокойствие, счастье. Жизнь - во всем ее многообразии. Жизнь, которая радует.

Но в каждом конкурсе есть победители!

Из более 1200 работ, присланных школьниками Минска, жюри отобрало 178 финалистов, хотя изначально планировалось, что на заключительном этапе останется 100 участников. Как отметила Маша Карич, назвать лучших из лучших было невероятно трудно. И автор каждой работы, вышедшей в финал, получил от организаторов сертификат на 50 рублей на покупки в магазине BK Juniors, который расположен на первом этаже крупнейшего в Беларуси торгового центра "Дана Молл".

Специальный приз за старание и награду в размере 100 рублей получил Владимир Чубатюк, а за самую оригинальную поделку специальный приз в размере 100 рублей вручен Марине Волоковой — за работу "Драгомир и Марыся".

Жюри конкурса увеличило призовой фонд и вручило сразу два приза в размере 300 рублей за третье место. Призерами стали братья Роман, Мирон и Александр Шидловские за работу "Великдень в городе моей мечты" и Андрей Билык за композицию "Пасхальный сюрприз".

Андрей Билык с композицией "Пасхальный сюрприз"

Андрею 11 лет, как потратить заработанные участием в конкурсе деньги, он еще не решил. Зато его работа действительно удивляет оригинальным замыслом и практически профессиональным воплощением.

"Мой "Пасхальный сюрприз" выполнен в форме яйца, - рассказал школьник. - Когда его разбиваешь - там город. Квартиры в "Минск-Мир" для жителей - большой сюрприз. Это настоящее чудо. Как и Пасха, которая для всех нас тоже чудо!"

Второе место, по решению жюри, также заняли два участника, и каждый получил в награду по 500 рублей. Отмечена работа Милены Розум "Счастливая Пасха в моем городе" и композиция "Город мечты" Ангелины Казючиц.

Ангелина Казючиц заняла второе место и получила в награду 500 рублей

"Я учусь в средней школе № 30 в 6 "Б" классе. Впервые участвую в таком конкурсе, и мне очень приятно, что вошла в число победителей, - представилась Ангелина и объяснила, какие эмоции старалась передать своей работой. - Я изобразила город мечты, потому что я и сама себе хочу квартиру в таком красивом городе. Веточка вербы - это символ Пасхи. А сверху - эмблема комплекса "Минск-Мир". Ее и название комплекса я выполнила необычным способом: вбивала по контуру гвоздики и обматывала их белыми нитками. Получилось объемное изображение, похожее на гирлянду из лампочек".

Ангелина посещает занятия в студии рисования, поэтому ее работа отличалась грамотным цветовым и композиционным решением - выбор жюри вполне объясним.

А первое место и приз в 1000 рублей получили сестра и брат - Николай и Анна Молочко. Николай в день награждения присутствовать в "Дана Центре" не смог - участвовал в олимпиаде по физике. Так что лавры победительнице достались Ане, которая, впрочем, и была главным автором работы.

Анна Молочко заняла первое место и приз в 1000 рублей

"Мне 11 лет, а брату - 13. Мы изобразили дом "Эмиратс Волна", который мне очень понравился, - объяснила девочка. - Он сверху зелененький, и я придумала, что его крыша - это ступеньки, по которым прыгают цыплята. Я хотела сделать дом в одну линию, а брат предложил сделать работу раскладной - чтобы макет открывался, как книга. У дома - два дерева, на одном пасхальные яйца, на другом - просто листики. Под одним из них - куличи. Мама-курица высиживает яйца, и из них вылупляются цыплята. А вокруг порхают бабочки…"

Конкурс, который организовала для минских школьников компания "Дана Холдингс", - не просто творческое соревнование юных талантов. Ведь это художественное воплощение мечтаний детей, их желаний и стремлений. А для победителей еще и возможность мгновенной реализации своих давних желаний!

"Мы с братом купим большой набор конструктора "Лего", - заявила Аня. - Мы давно о таком мечтали, теперь сможем его приобрести!"

Вот такое получилось переплетение: город мечты, который строит в Минске "Дана Холдингс", и детский творческий конкурс, который помогает мечтам сбываться. Согласитесь, красиво и символично!