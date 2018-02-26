26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе увеличился на 13,3%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
Национальный аэропорт Минск подвел итоги производственной деятельности за январь 2018 года. В январе аэропорт обслужил 278 088 пассажиров, прирост составил 13,3%.
За первый месяц 2018 года обслужено 1 895 самолето-вылетов, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.-0-
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