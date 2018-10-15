Патриарх Кирилл: всякий раз, когда приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

15 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Патриарх Кирилл на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал о своем особом отношении к Беларуси, а также отметил достижения страны в создании благоприятных условий для жизни людей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам патриарха, с Беларусью связана большая часть его жизни. "И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался. Могу сравнивать, что было в 90-е годы, и что стало сейчас. Перемены огромные", - сказал он.

Особенно патриарх отметил чистоту и порядок на улицах в столице. "Когда видишь эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что Президент и власть обращают особое внимание на качество жизни людей. Жизнь в больших городах связана со стрессами, и если в городе создается такое уютное пространство для жизни, то это значит, что о людях думают", - подчеркнул глава РПЦ.

По его мнению, в современном мире очень много проблем, которые проистекают от технологического развития: "Хотим мы или нет, но человеческая цивилизация развивается так, что из-за греховного стремления увеличивать потребление очень сильно развивается промышленность. Отсюда загрязнение среды и многое такое, что наносит ущерб человеку".

"Забота власти об окружающей среде, культурной и духовной среде свидетельствует о том, что самые главные и стратегические цели и задачи, от которых реально зависит будущее человечества, находятся во внимании власти, - подчеркнул патриарх Кирилл. - Качество человеческой жизни и определяет успех деятельности политика. А в качество входит не только уровень зарплаты, а все то, что окружает человека, обеспечивает его благополучие".

Он также поблагодарил Александра Лукашенко за хорошие отношения по линии властей страны и Белорусской православной церкви и подчеркнул благополучное состояние религиозной жизни в Беларуси.-0-