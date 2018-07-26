Патриотическая смена для суворовцев из Беларуси и России пройдет в "Орленке" в августе

26 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России пройдет с 9 по 29 августа во Всероссийском детском центре "Орленок", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Участниками смены станет 381 учащийся суворовских военных и кадетских училищ из разных областей и регионов двух стран. Ее торжественное открытие состоится 11 августа: суворовцы и кадеты пройдут торжественным маршем и поднимут над лагерем государственные флаги Беларуси и России. Они также примут участие в конкурсе строя и песни "В строю застыли флаги", спортивных и развлекательных мероприятиях. С приветствием от союзных депутатов церемонию открытия военно-патриотической смены посетит председатель Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности Валерий Гайдукевич.

17 августа в "Орленке" пройдет День Союзного государства. Его программа предполагает проведение кадетами и суворовцами праздничной линейки, выставки-презентации своих корпусов и училищ, военно-техническую игру "Наследники победы" и тематический вечер "Россия и Беларусь в Союзном государстве".

28 августа состоится торжественная церемония закрытия смены. Гостем мероприятия станет член Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Петр Атрощенко, который примет участие в подведении итогов смены и награждении ее участников.

Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных и кадетских училищ Союзного государства проводится ежегодно с 2007 года по инициативе Парламентского собрания. Ее цель - содействие формированию гражданской позиции и патриотических чувств у молодежи Союзного государства, укрепление уважительного отношения к истории братских народов Беларуси и России, обмен опытом среди учащихся профильных заведений. В 2018 году на организацию и проведение мероприятия из бюджета Союзного государства было выделено более 27,5 млн российских рублей.-0-