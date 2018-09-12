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Павел Легкий: главный инструмент в борьбе с недостоверной информацией в интернете - доверие людей

Общество 12.09.2018 | 18:54
Фото из архива
Фото из архива
Партнерство во имя будущего Новости темы Партнерство во имя будущего
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный инструмент в борьбе с фейковой информацией в интернете - доверие людей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, который принял участие в XIII Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства".

"Во-первых, СМИ должны пользоваться у аудитории достаточной степенью доверия для того, чтобы на любой фейк можно было уверенно ответить и уничтожить его на корню. Во-вторых, эта аудитория должна быть максимально большой. Если наши ресурсы и возможности позволяют перекрыть это пятно распространения фейка, то в принципе эта проблема решаема. Поэтому надо бороться за аудиторию и доверие людей", - сказал Павел Легкий.

Как отметил главный редактор российской газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин, правовые меры контроля такой информации должны обсуждаться с широким привлечением экспертного сообщества. "Цифровизация - это наша стратегия, за этим будущее. Все медиа уходят в цифру, и каких-то альтернативных вариантов уже не существует. Сфера настолько новая и беспрецедентная, что здесь не стоит торопиться с принятием законодательных инициатив", - сказал он.

Владимир Сунгоркин добавил, что бумажная пресса будет существовать до того времени, пока она будет востребована. "Сейчас ее финансирует читатель, который платит за газету, и рекламодатель. Но газетой интересуется более взрослое население, а широкие массы и молодежь уходят в интернет, в более комфортную среду, где они должны получать достоверную информацию", - подчеркнул главный редактор "Комсомольской правды".

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит 11-14 сентября в Минске. В нем принимают участие примерно 300 человек, это представители около 30 стран - не только СНГ, но и дальнего зарубежья.-0-

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