Павел Легкий: необходимо усилить работу по информационной поддержке белорусского экспорта

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу по информационной поддержке белорусского экспорта необходимо усилить, заявил заместитель министра информации Павел Легкий сегодня на заседании коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Становится все более актуальной проблема информационного сопровождения наших экспортеров. Бренд "Сделано в Беларуси", который помогает продвигать товары на зарубежных рынках, например на российском, формировался десятилетиями, ему доверяют покупатели. Белорусская продукция пользуется спросом, она славится своим качеством, тем, что сделана по ГОСТам. Но мы уже не первый день наблюдаем картину, когда этот бренд испытывает негативное воздействие, что в том числе связано с недобросовестной конкуренцией", - отметил Павел Лекий.

Он обратил внимание на пиар-сопровождение мероприятий, которые предприятия проводят за рубежом, а также рекомендовал активнее работать с российскими СМИ. "Определенные наработки и, главное, опыт у нас есть. Нужно консолидировать усилия не только отдельных министерств и ведомств, но и экспортеров. Ведь информационная поддержка - это не только реклама, но и пиар-компании, в том числе в социальных сетях. Нужно проводить мероприятия, которые создают информационные поводы, привлекающие прессу, подумать над повышением узнаваемости своего бренда. Есть множество различных способов и методов продвижения продукции, мы пока мало уделяем этому внимания. Необходимо начинать бороться за свой товар, услуги на внешних рынках", - считает Павел Легкий.

Мининформ планирует в текущем году предпринять конкретные шаги для улучшения ситуации. Будет проводиться работа с пресс-секретарями и руководителями структур по связям с общественностью государственных органов и организаций.-0-