Передача функций погранконтроля таможенным органам в 2018 году будет осуществляться в два этапа

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передача функций пограничного контроля таможенным органам в 2018 году будет осуществляться в два этапа. Об этом шла речь на заседании Государственной пограничной комиссии при Совете Министров Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На заседании по председательством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина были рассмотрены итоги работы Госпогранкомиссии за 2017 год и обсуждался план на 2018-й. Основное внимание в прошлом году было направлено на совершенствование порядка пересечения государственной границы, развитие транзитного потенциала и инфраструктуры приграничной территории. Проведен эксперимент по осуществлению сотрудниками таможенных органов отдельных функций органов пограничной службы.

"Начиная с 2018 года передача функций пограничного контроля таможенным органам будет осуществляться в два этапа: на первом - на передаточных железнодорожных станциях Молодечно и Полоцк в отношении грузовых поездов и членов поездных бригад, а также в пункте пропуска "Козловичи"; на втором - в отдельных автодорожных пунктах пропуска в отношении водителей грузовых транспортных средств", - пояснили в пресс-службе.

В 2017 году был уточнен порядок выдачи пропусков на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска и функционирования системы электронной очереди транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска, продолжена работа по отмене бумажных контрольных талонов при пересечении государственной границы.

Как отметил Анатолий Калинин, основными задачами Госпогранкомиссии в 2018 году определены развитие и совершенствование законодательства в сфере обеспечения пограничной безопасности, строительство, реконструкция, ремонт пунктов пропуска в целях ускорения и упрощения пропуска физических лиц и автотранспорта. Также среди задач координация работы по развитию транзитной и туристической привлекательности Беларуси (обустройство подъездных путей к автодорожным пунктам пропуска, создание приграничной сервисной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам), мотивация и привлечение граждан к участию в мероприятиях по обеспечению пограничной безопасности, проведение мероприятий патриотической и разъяснительной работы со всеми категориями населения приграничных районов.-0-