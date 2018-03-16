16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Перевозчиков предупреждают о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе 17 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По информации, размещенной на сайте таможенной службы Литовской Республики, 17 марта в период с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать программные системы обработки данных MDAS, NTFS, IDAIS. Связано это с проводимыми литовской стороной профилактическими работами.

В Гродненской региональной таможне порекомендовали учитывать эту информацию тем перевозчикам, кто планирует пересечение границы через пункты пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка", "Привалка", "Лоша". -0-