Перспективы молодежной интеграции Беларуси и России обсудят участники видеомоста

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы молодежной интеграции Беларуси и России обсудят 28 сентября во время видеомоста "Открытый диалог" в рамках V форума регионов Беларуси и России, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

"Онлайн-общение будет организовано на двух площадках Минска и Москвы. В студиях соберутся школьники, студенты, рабочая молодежь из различных регионов, которые примут участие в молодежной секции V Форума регионов Беларуси и России. У нас будет возможность услышать их инициативы и предложения, обсудить волнующие вопросы, дать оценку тому, что уже сделано в сфере молодежной политики", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, особое внимание во время дискуссии планируется уделить направлениям молодежного межрегионального взаимодействия. "Разговор будет идти как о сотрудничестве регионов двух стран, так и административных районов городов, к примеру Минска и Москвы, по самому широкому спектру направлений: в спорте, туризме, культуре, патриотизме и, конечно, бизнесе. И V Форум регионов Беларуси и России является отличной площадкой для воплощения молодежных инициатив в жизнь", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-