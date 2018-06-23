Первая генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости проходит в Минске

Военная техника и транспорт с военнослужащими выстроились на улице Стариновской. В 19:00 колонна двинулась к стеле "Минск — город-герой".

Движение колонны проходит по улицам Основателей, Стариновской, проспектам Независимости и Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, Орловской и Сурганова.

Вторая генеральная репетиция парада пройдет в четверг, 28 июня.

В параде, посвященном Дню Независимости Республики Беларусь, примут участие около 3,2 тысячи военнослужащих, более 260 единиц техники.

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО