Первый национальный канал Белорусского радио 3 июля проведет "Дзень Незалежнасці"

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио 3 июля проведет тематический радиодень "Дзень Незалежнасці". Его главной особенностью станет прямой репортаж с военного парада и массового театрализованного представления "Мой родны кут",сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелрадиокомпании.

В выпусках "Новостей" в течение дня запланированы прямые включения с праздничных площадок Минска и регионов страны.

Слушателям будут представлены и тематические выпуски программ, посвященные 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Гости эфира расскажут о достижениях современной Беларуси в различных областях, о том, как чтит молодое поколение подвиг воинов-освободителей.

Публицистическая программа "Эпізоды Вялікай вайны" расскажет о ратном подвиге наших земляков – пехотинца Марченко и партизана Дорощенка, познакомит с экспозицией Музея народной славы имени Героя Советского Союза Владимира Лобанка.

"Сямейная праграма" соберет за круглым столом курсантов Военной академии Беларуси. Разговор пойдет о профессии защитника Отечества и военных династиях.

Теме патриотического воспитания будет посвящена и программа "Пакаленне ХХI". Ее участники, члены отрядов Поста № 1 города-героя Минска, расскажут о своей вахте памяти у Вечного огня, поделятся впечатлениями о встречах с ветеранами войны.

Проект "Тэатр Беларускага радыё" представит литературно-драматические постановки по творчеству классиков белорусской литературы Василя Быкова и Владимира Короткевича. Это – радиоспектакль "Альпійская балада" и радиокомпозиция "Бацькаўшчына светлая мая". У слушателей будет уникальная возможность услышать голос Владимира Короткевича – в исполнении автора прозвучат фрагменты эссе "Ты жывеш на гераічнай зямлі".

На протяжении всего радиодня будут звучать праздничные концертные программы "Сустрэчы з песняй" и "Настрой!". Специальный выпуск проекта "Радыёла" будет посвящен музыке и песням из кинофильмов военной тематики.

В программе по заявкам "Вітаем, віншуем, жадаем!" можно будет высказать слова благодарности ветеранам, а также поздравить с праздником своих родных и близких.

В радиопроекте "Паэтычны эцюд" прозвучат стихи классиков белорусской литературы, посвященные родной земле. -0-