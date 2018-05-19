Первый республиканский конгресс "Папа Pro" проведут осенью

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый республиканский конгресс "Папа Pro" проведут в начале осени этого года, сообщила сегодня журналистам руководитель проекта "Мама Pro", акушер-гинеколог Диана Мардас во время республиканского конгресса "Мама Pro" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение республиканского конгресса "Мама Pro" показало, что большой интерес к подобным мероприятиям проявляют и мужчины. Многие из них заинтересованы в том, чтобы семьи были гармоничными, хотят активно участвовать в процессе ухода за ребенком. Поэтому и было принято решение о проведении конгресса для пап", - отметила Диана Мардас.

Планируется, что первый конгресс пройдет в Минске. На мероприятии компетентные специалисты представят информацию по самым разным темам и вопросам. Особый акцент будет сделан на практику, отработку различных навыков и техник, начиная от таких элементарных, как смена подгузника, заканчивая действиями в экстренных ситуациях.

"Когда мама и папа слушают одну и ту же информацию, они воспринимают ее по-разному. Совместное обучение позволит каждой конкретной семье сформировать целостную картину гармоничного развития, начиная от этапа планирования беременности", - подчеркнула руководитель проекта.

Также в программе конгресса будут интеллектуальные игры, тест-драйвы полезной техники, квесты и многое другое.

Сегодня в Гомеле проходит республиканский конгресс "Мама Pro". На мероприятии собралось порядка 400 активных родителей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье ребенка. На площадке в областном общественно-культурном центре состоявшиеся и будущие родители беседуют с ведущими специалистами в различных сферах о планировании беременности, материнстве и детстве, осознанном родительстве и т.д.

Конгресс в Гомеле проводится командой проекта "Мама Pro", организованного на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби Стори", при поддержке Министерства здравоохранения, Гомельского областного и городского исполнительных комитетов, кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО.-0-