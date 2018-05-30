Первым секретарем ЦК БРСМ избран Дмитрий Воронюк

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым секретарем Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" стал Дмитрий Воронюк. Его избрал пленум ЦК, который прошел сегодня во время 43-го съезда БРСМ в концертном зале "Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Дмитрий Воронюк занимал должность первого секретаря Минского областного комитета ОО "БРСМ".

В общении с журналистами новый секретарь ЦК БРСМ обозначил главную цель, которую ставит перед собой: "Необходимо стремиться к тому, чтобы каждый молодой человек, каждая молодая семья хотели присоединиться к этому движению. Чтобы знали, что БРСМ - это то место, где помогут и где можно себя реализовать".

"Мы хотим сломать стереотипы и сделать организацию по-настоящему молодежной, современной и нужной каждому", - отметил Дмитрий Воронюк.

В планах запустить новые интернет-порталы, коммуникационные площадки, чтобы каждый молодой человек мог обратиться как с идеей, так и с проблемой. А БРСМ будет думать, как поддержать и помочь реализовать хорошую инициативу или помочь решить проблемный вопрос.

"Идей и мыслей очень много, но реализовывать их нужно поступательно", - добавил Дмитрий Воронюк.

По результатам голосования председателем Центральной контрольной комиссии избрана Екатерина Петрашкевич.-0-

Фото Геннадия Жинкова