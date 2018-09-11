Пилотируемая космонавтика и космический туризм будут активно развиваться в XXI веке - астронавт из США

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемая космонавтика и космический туризм будут активно развиваться в XXI веке. Такое мнение высказала журналистам президент Ассоциации участников космических полетов астронавт из США Бонни Данбар в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, в XXI веке, множество стран используют космос в мирных исследовательских целях. На орбите побывали представители 38 государств. Думаю, в ближайшее десятилетие мы станем свидетелями того, как и другие страны начнут реализовывать космические программы и отправлять своих космонавтов на орбиту. В космос будут отправляться не только с целью исследований, но и для туризма. Думаю, в этом веке мы станем свидетелями, что космонавтика развивается так же активно, как авиация в прошлом веке. Я не могу предсказывать будущее, но могу с уверенностью сказать, что прочный фундамент для него основан на науке, инженерии, исследованиях. В этом ключевую роль играют академии наук", - сказала Бонни Данбар.

По ее мнению, наиболее важный проект, который сегодня реализуется в космосе, - это Международная космическая станция. В этой программе участвует пять различных космических агентств - России, США, Японии, Канады и Европы. "Все больше и больше стран начинают участвовать в исследованиях космоса, и их число будет расти", - отметила президент ассоциации.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран. Тема конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Сегодня утром исследователи космоса возложили цветы к монументу Победы. В течение дня в Национальной академии наук Беларуси пройдут две технические сессии, которые объединяет тема "Наше будущее в космосе".

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-