Пилотный проект по продаже недвижимости хозобществ через единого оператора стартовал в Беларуси

9 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Пилотный проект по продаже недвижимого имущества хозяйственных обществ через единого оператора стартовал в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Институт недвижимости и оценки" Госкомимущества Александр Климчук.

С февраля 2018 года отчуждение недвижимого имущества хозяйственных обществ с долей государства более 50% осуществляется через единого оператора, функции которого возложены на РУП "Институт недвижимости и оценки".

Единый оператор выполняет полный комплекс работ, связанных с реализацией недвижимого имущества: проведение инвентаризации, оформление правоудостоверяющих документов на земельные участки и расположенное на нем недвижимое имущество, оценка недвижимости, публикация в СМИ извещений об аукционе, поиск инвесторов, ознакомление потенциальных покупателей с документами на объект, а также организация и проведение аукциона.

Работа единого оператора, по словам Александра Климчука, будет способствовать более активному вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Вырученные от продажи на аукционе средства пойдут на пополнение оборотных средств предприятий, реализацию инвестиционных проектов, погашение обременительной задолженности. "Предприятию не придется отвлекать свои оборотные средства на подготовку объектов к продаже. В качестве вознаграждения за проделанную работу единый оператор будет получать фиксированный процент от стоимости реализованного им недвижимого имущества. Таким образом, институт заинтересован в скорейшей реализации такого имущества с возможностью создания торга между участниками аукциона", - пояснил он.

Предполагается, что в последующем сфера действий единого оператора будет расширена. "Когда система будет отработана, наладятся все связи, то посредством оператора, возможно, будет осуществляться продажа государственных объектов недвижимости", - резюмировал Александр Климчук.-0-