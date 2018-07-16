Писатели из 10 стран приедут на круглый стол к Дню белорусской письменности

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатели из десяти стран мира приедут в начале сентября на круглый стол в Ивановский район к Дню белорусской письменности, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

В этом году в Иваново собираются приехать писатели из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, США, Польши, России, Украины. Круглый стол "Художественная литература как путь друг к другу" пройдет в деревне Вороцевичи в музее Наполеона Орды. "Впервые такой круглый стол был проведен в сентябре 2007 года. С тех пор ежегодно День белорусской письменности собирает литераторов разных стран для широких дискуссий по вопросу, как художественная литература может объединить устремления различных народов к миру и взаимопониманию, к постижению судеб разных стран", - отметили в Мининформе.

С 2007 года в Беларуси побывали писатели Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Молдовы, Литвы, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Черногории и других стран. Особенно активное участие всегда принимают литераторы из разных регионов России. "За годы знакомства установились прочные международные литературные связи. Их результатом стали книги переводов белорусской поэзии и прозы на языки народов мира. В частности, они были изданы в Ашхабаде, Баку, Грозном, Душанбе, Ереване, Казани, Москве, Элисте. Поэты Чингиз Алиоглу (Азербайджан) и Эдвард Милитанян (Армения) были отмечены медалями Франциска Скорины", - рассказали в министерстве.

Организаторами круглого стола выступают Мининформ, Брестский областной исполнительный комитет, Ивановский райисполком, Союз писателей Беларуси, издательский дом "Звязда", издательство "Художественная литература".

XХV День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября и будет посвящен теме "Моя малая родина".-0-