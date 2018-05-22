22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируемые изменения в закон о СМИ направлены на защиту прав граждан. Об этом во время круглого стола в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" рассказал заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующему закону о СМИ уже десять лет, а за это время произошли значительные изменения в информационном пространстве, подчеркнул заместитель министра. "Медийная сфера совершила технологический рывок, изменились формы работы средств массовой информации с аудиторией, появились новые подходы к работе с информацией. Действующее законодательство должно поспевать за временем. И касается это не только собственно медиаотрасли, но прежде всего обеспечения защиты прав наших граждан. И те изменения, которые предлагается внести в законодательство, в немалой степени направлены именно на это", - отметил он.

Наиболее острую дискуссию во время обсуждения изменений в закон о СМИ вызывает обязательная идентификация пользователей на интернет-ресурсах. По мнению Павла Легкого, такая мера не вызовет серьезного оттока пользователей из Сети.

Как добавила начальник управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Министерства информации Виктория Мелешко, никакой революции в этой части законопроект не предлагает, идентификация уже сегодня осуществляется на большинстве крупных интернет-площадок. "Сегодня решение о необходимости и способе проведения подобной процедуры ресурс принимает самостоятельно, исходя из своей редакционной политики и правил пользования самим ресурсом. Теперь же это требование будет касаться всех ресурсов, которые осуществляют распространение массовой информации. И где есть площадки, позволяющие вести комментирование", - сказала она. Это позволит решить множество проблем, в том числе минимизировать для владельца ресурса риски, связанные с привлечением к ответственности за размещение пользователями противоправной информации.

Специалист также отметила, что вторая тема, вызвавшая наиболее активную дискуссию, связана с существующим ныне внесудебным порядком ограничения доступа к интернет-ресурсам. Эта процедура активно реализуется и за 4 года существования показала свою эффективность. Внесудебный порядок необходим для оперативного, не терпящего отлагательств реагирования на противоправные проявления в интернете, которые причиняют вред общественным и государственным интересам, несут фактическую угрозу жизни и здоровью человека, сказала Виктория Мелешко. Такой порядок существует во многих странах мира и обусловлен в первую очередь высоким уровнем угроз, которые несет с собой интернет: распространение детской порнографии, пропаганда потребления наркотических средств, суицидов, призывы к экстремистской деятельности, осуществлению террористических актов. Кроме того, Министерство информации, принимая решение об ограничении доступа к тому или иному ресурсу, опирается на заключение соответствующих органов.-0-