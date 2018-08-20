Планшеты ускорят опрос при переписи населения 2019 года в три раза - Белстат

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время заполнения переписного листа при опросе благодаря использованию планшетов с загруженным программным продуктом сократится в три раза. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как показала пробная перепись, благодаря использованию программного продукта время заполнения переписного листа сократилось в три раза, - сказала Инна Медведева. - Если ранее на его заполнение необходимо было 15-20 минут, то на планшете он заполняется за 5 минут. Но это если не учитывать дополнительный опросник по сельскому хозяйству".

Кроме того, когда при основной переписи будет подгружаться регистр населения (то есть вся имеющаяся информация о человеке), потребуется меньше ответов лично от респондента - часть опросника уже будет заполнена. Соответственно время еще сократится. В многоквартирных домах на вопросы о благоустройстве, ведении общего домохозяйства ответит первый опрашиваемый в доме. Для остальных переписные листы по этому блоку будут заполнены автоматически.

По словам Инны Медведевой, в программу заложены элементы, которые позволят при внесении ответов в опросник получить дополнительный контроль качества переписи.-0-

Пробная перепись населения помогла в отработке новшеств - Белстат "Результаты проведенной пробной переписи населения в Молодечненском районе в 2017 году нас полностью устроили", - сказала Инна Медведева.

Блок по сельскому хозяйству в переписи 2019 года нужен для внутреннего пользования - Белстат "Данный блок необходим только для органов государственной статистики - исключительно для расчета валовой продукции сельского хозяйства. Это первичная конфиденциальная информация. И мы работаем над тем, чтобы максимально обеспечить ее защиту", - сказала Инна Медведева.

Регистраторы начнут в ноябре отработку адресов для переписи населения "В ноябре этого года регистраторы пройдут все жилые и нежилые помещения, у каждого на планшете будет загружен участок для отработки", - сказала Инна Медведева.