Планшеты ускорят опрос при переписи населения 2019 года в три раза - Белстат

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время заполнения переписного листа при опросе благодаря использованию планшетов с загруженным программным продуктом сократится в три раза. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как показала пробная перепись, благодаря использованию программного продукта время заполнения переписного листа сократилось в три раза, - сказала Инна Медведева. - Если ранее на его заполнение необходимо было 15-20 минут, то на планшете он заполняется за 5 минут. Но это если не учитывать дополнительный опросник по сельскому хозяйству".
Кроме того, когда при основной переписи будет подгружаться регистр населения (то есть вся имеющаяся информация о человеке), потребуется меньше ответов лично от респондента - часть опросника уже будет заполнена. Соответственно время еще сократится. В многоквартирных домах на вопросы о благоустройстве, ведении общего домохозяйства ответит первый опрашиваемый в доме. Для остальных переписные листы по этому блоку будут заполнены автоматически.
По словам Инны Медведевой, в программу заложены элементы, которые позволят при внесении ответов в опросник получить дополнительный контроль качества переписи.-0-
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