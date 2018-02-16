16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь особо охраняемых природных территорий в Беларуси в 2017 году возросла почти на 13 тыс. га, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.
"Общая площадь особо охраняемых природных территорий в 2017 году возросла почти на 13 тыс. га и составила 8,72% от общей площади страны, что соответствует национальному показателю безопасности в экологической сфере", - сказал Андрей Худык.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4557 BYN
|2.451 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.96 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4788 BYN
|3.465 BYN
|3.484 BYN