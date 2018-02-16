16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь особо охраняемых природных территорий в Беларуси в 2017 году возросла почти на 13 тыс. га, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая площадь особо охраняемых природных территорий в 2017 году возросла почти на 13 тыс. га и составила 8,72% от общей площади страны, что соответствует национальному показателю безопасности в экологической сфере", - сказал Андрей Худык.

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