Победителей конкурса СМИ "Золотая Литера" будут чествовать 3 мая

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" будут чествовать 3 мая на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Всего 260 заявок в 24 номинациях поступило на конкурс от печатных СМИ, а также отдельных журналистов и творческих работников печатных СМИ. Большинство из представленных работ - на историко-культурную и культурную тематику.

В 2018 году Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера" проводился для республиканских и областных печатных СМИ, информационных агентств по номинациям: "Лучшие материалы общественно-политической тематики"; "Лучшие материалы экономической тематики"; "Лучшие материалы социальной тематики"; "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"; "Лучшие материалы культурной тематики"; "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики".

Для районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ были объявлены номинации: "Лучшие материалы общественно-политической тематики"; "Лучшие материалы социально-экономической тематики"; "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"; "Лучшие материалы культурной тематики"; "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики".

Общие номинации для всех СМИ: "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики"; "Лучший совместный проект с государственными органами и организациями"; "Лучший интернет-проект", "Работа в соцсетях", "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики".

Также будут названы победители персональных номинаций: "Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств"; "Лучший репортер районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ"; "Лучший обозреватель"; "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств"; "Лучший фотокорреспондент районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ".

Гран-при будет вручен за "Лучший творческий проект года районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ" и "Лучший творческий проект года республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств".

Будет назван также обладатель специального приза "За вклад в журналистику".

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными знаками-символами "Золотая Литера".

Основными целями конкурса являются всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств страны, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.

Организатором конкурса является Министерство информации Беларуси.-0-