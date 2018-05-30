Почетным гостем XXVI Минской книжной выставки-ярмарки предложено стать США

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение об участии в XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке в статусе страны - почетного гостя адресовано США, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
По инициативе посольства США в Беларуси в ведомстве состоялась встреча министра информации Александра Карлюкевича с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Робертом Райли. Во встрече также приняла участие глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин.
Роберт Райли согласился с предложением Мининформа об участии США в XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке в статусе страны - почетного гостя.
Министр пригласил участников встречи подключиться к иным международным мероприятиям, проводимым Мининформом. В их числе Белорусский международный медиафорум и День белорусской письменности.
Также в ходе встречи обсуждены отдельные аспекты проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь" в части новых подходов к правовому регулированию деятельности средств массовой информации.-0-
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