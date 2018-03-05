Почти 1,1 тыс. снегоуборочных машин работало в минувшие сутки на республиканских дорогах

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,1 тыс. единиц техники работало в минувшие сутки на республиканских автодорогах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дежурно-диспетчерской службе РУП "Минскавтодор-Центр".

На дороги вышло 1079 единиц техники: 502 пескосолераспределителя, 335 тракторов, 72 автогрейдера, 158 погрузчиков, 12 роторов. Для обработки покрытия было израсходовано около 7,8 тыс. т песко-соляной смеси и порядка 2,3 тыс. т чистой соли.

Обеспечено бесперебойное движение транспорта.

В дежурно-диспетчерской службе обратили внимание, что устранение зимней скользкости связано с существенными затратами времени, техническими и трудовыми ресурсами. Это обусловлено большим объемом работ в сложных условиях. При выборе безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожные и метеорологические условия, а в случае необходимости принимать меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, что предусмотрено требованиями ПДД.

Специалисты также напомнили о наличии единого телефонного номера диспетчерских служб организаций республиканского дорожного хозяйства. Набрав 125 в любом регионе страны, участники дорожного движения могут сообщить важную информацию либо высказать претензии по поводу дорожных условий на той или иной республиканской дороге. Если полученная информация относится к компетенции служб республиканского дорожного хозяйства, она не останется без внимания и соответствующего реагирования. При необходимости к решению проблемы будут привлечены другие экстренные и аварийные службы.

На сайте Министерства транспорта и коммуникаций предоставлена возможность просмотра оперативной информации о дорожных условиях по данным дорожно-измерительных станций, установленных на республиканских автодорогах. Пользователи могут ознакомиться с реальной дорожной обстановкой: фотоизображения, температура воздуха, вид осадков, видимость, состояние покрытия дороги.-0-