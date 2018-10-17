Почти 90% мест в санаториях Беларуси уже забронированы на новогодние праздники

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90% мест в белорусских здравницах забронировано на новогодний сезон с 25 декабря по 8 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре оздоровления и санаторно-курортного лечения населения.

"Традиционно в это время года санаторно-курортный комплекс готовится предоставить клиентам качественные услуги в праздничный период - с 25 декабря по 8 января. Помимо медицинских процедур, включая набирающие популярность СПА-технологии, программа новогодних туров здравниц насыщена концертами, мастер-классами с белорусским колоритом, просмотрами тематических художественных фильмов, танцевальными вечерами, культурно-массовыми и спортивными мероприятиями на свежем воздухе, экскурсионными программами, шоп-турами. И, конечно, здравницы тщательно прорабатывают новогоднее меню. На сегодняшний день уже забронировано около 90% мест в санаториях, поэтому желающим устроить себе здоровый и качественный отдых на новогодние выходные следует поторопиться", - отметили в центре.

Наибольшим спросом пользуются путевки продолжительностью 12-14 дней, при этом около 40% забронированных мест приходится на граждан России.

"Для тех, кто успеет заранее позаботиться о бронировании, стоимость пребывания в санаториях республики, без учета банкета и программы Новогоднего тура, начинается от Br55 на одного человека за день. При этом каждый гость может самостоятельно формировать стоимость путевки и даже отказаться от всех или некоторых мероприятий, не относящихся к основной деятельности здравниц (медицинской)", - добавили в центре.

Наибольшим спросом традиционно пользуются здравницы Управления делами Президента Республики Беларусь (санатории "Юность" и "Приозерный"), ОАО "Белагроздравница" (филиал "Санаторий "Радон", филиал "Санаторий "Сосновый бор"), Федерации профсоюзов Беларуси (санаторий "Криница", санаторий "им. В.И.Ленина"), а также недавно построенный санаторно-курортный комплекс "Плисса". Они привлекают посетителей не только высоким качеством и разнообразием услуг, но также принимаемыми мерами безопасности, которые позволяют отдыхающим чувствовать себя спокойно и расслабленно.-0-