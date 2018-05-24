24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС с начала года спасли 14 детей, один ребенок погиб. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 1990-х, бывало, в год погибали на пожарах более 100 детей. С начала этого года погиб один ребенок. Это случилось 4 февраля в Осиповичском районе, пожар возник в жилом доме в наиболее неблагоприятное время - 4 часа утра, причина пожара - короткое замыкание, - отметил Виталий Новицкий. - За этот же период времени силами МЧС были спасены 14 детей, девяти из них понадобилась госпитализация".

Наиболее частые травмы детей при пожарах - отравления продуктами горения и ожоги. Список причин возникновения пожаров возглавляет неосторожное обращение взрослых с огнем.

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