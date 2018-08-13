Поймай удачу в прямом эфире! Во вторник квартиру от "Евроопт" разыграет генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко!

На улице жара, но в студии игры
Буквально несколько дней назад победителям юбилейного, 80-го, тура игры вручили ключи и документы от пяти внедорожников и жилья в столице, а уже во вторник, 14 августа, "Евроопт" определит следующих везунчиков.
В розыгрыше примут участие игровые коды, начисленные за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" в период с 6 по 12 августа.
Традиционно вместе с ведущими игры удачу нашим покупателям принесут известные персоны. В этот вторник гостями розыгрыша станут певица Елена Гришанова, популярный телеведущий, шоумен Евгений Булка и генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Владимир Гридюшко.
А какие призы на кону! Роскошная квартира в престижном районе столицы по ул. Ильянская, 10 стоимостью свыше 123 тысяч рублей, а это более 60 тысяч долларов в эквиваленте. Удобное расположение, приятные соседи и живописные окрестности рядом: водохранилище Дрозды, культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", аквапарк "Лебяжий".
Кроме того, во вторник будут разыграны и 5 стильных внедорожников "Ниссан Джук", стоимостью свыше 35 тысяч рублей каждый.
И что немаловажно, налог за выигрыш квартиры или авто победителям платить не придется – об этом заранее позаботился "Евроопт".
Также во вторник своих обладателей найдут еще 100 денежных призов по 500 рублей и 20 000 подарочных сертификатов по 5 рублей.
Розыгрыш призов 81-го тура игры
Уже совсем скоро на сайте
И, конечно, запасайтесь игровыми кодами следующего, 82-го, тура игры, который стартовал сегодня! На этой неделе совершайте покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" и получайте игровые коды за каждые 10 рублей в чеке (без учета алкогольной и табачной продукции) с "товаром удачи". Не забудьте при оплате предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "СТАТУСкарту"! А во вторник, 21 августа, все ваши игровые коды будут претендовать на квартиру в Минске, 5 стильных внедорожников "Хендэ Крета" и более 20 000 других призов!
Верить в свою удачу так легко, а побеждать еще проще с "Евроопт"!
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