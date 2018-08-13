Поймай удачу в прямом эфире! Во вторник квартиру от "Евроопт" разыграет генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко!

На улице жара, но в студии игры "Удача в придачу!" еще жарче, ведь каждую неделю "Евроопт" среди своих покупателей разыгрывает невероятные призы: пять автомобилей, квартиру в Минске и более 20 тысяч денежных призов!

Буквально несколько дней назад победителям юбилейного, 80-го, тура игры вручили ключи и документы от пяти внедорожников и жилья в столице, а уже во вторник, 14 августа, "Евроопт" определит следующих везунчиков.

В розыгрыше примут участие игровые коды, начисленные за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" в период с 6 по 12 августа.

Традиционно вместе с ведущими игры удачу нашим покупателям принесут известные персоны. В этот вторник гостями розыгрыша станут певица Елена Гришанова, популярный телеведущий, шоумен Евгений Булка и генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Владимир Гридюшко.

Во вторник будет разыграна 61-я квартира в Минске от "Евроопт" - по ул. Ильянская, 10!

А какие призы на кону! Роскошная квартира в престижном районе столицы по ул. Ильянская, 10 стоимостью свыше 123 тысяч рублей, а это более 60 тысяч долларов в эквиваленте. Удобное расположение, приятные соседи и живописные окрестности рядом: водохранилище Дрозды, культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", аквапарк "Лебяжий".

Кроме того, во вторник будут разыграны и 5 стильных внедорожников "Ниссан Джук", стоимостью свыше 35 тысяч рублей каждый.

И что немаловажно, налог за выигрыш квартиры или авто победителям платить не придется – об этом заранее позаботился "Евроопт".

Также своих владельцев найдут 5 новеньких авто "Ниссан Джук"!

Также во вторник своих обладателей найдут еще 100 денежных призов по 500 рублей и 20 000 подарочных сертификатов по 5 рублей.

Розыгрыш призов 81-го тура игры "Удача в придачу!" состоится 14 августа в 18.20 в столичном "Е-сити" по ул. Денисовская, 8. Приходите прямо в студию игры или следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" .

Уже совсем скоро на сайте evroopt.by будет размещен список всех зарегистрированных участников и их игровых кодов, полученных за 81-й тур. Там же после окончания розыгрыша будут опубликованы имена новоиспеченных победителей.

Смотрите розыгрыш в прямом эфире на телеканале ОНТ и на сайте evroopt.by или приходите ловить свою удачу прямо в минский "Е-сити" на Денисовской, 8!

И, конечно, запасайтесь игровыми кодами следующего, 82-го, тура игры, который стартовал сегодня! На этой неделе совершайте покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" и получайте игровые коды за каждые 10 рублей в чеке (без учета алкогольной и табачной продукции) с "товаром удачи". Не забудьте при оплате предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "СТАТУСкарту"! А во вторник, 21 августа, все ваши игровые коды будут претендовать на квартиру в Минске, 5 стильных внедорожников "Хендэ Крета" и более 20 000 других призов!

Верить в свою удачу так легко, а побеждать еще проще с "Евроопт"!