Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО "Ангел"

Грибной сезон в самом разгаре. О том, что взять с собой на "тихую охоту" и как не заблудиться в лесу, рассказал руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

К походу в лес нужно правильно подготовиться

Сборы в лес следует начинать с телефона. Он должен быть исправным и полностью заряженным. Потерявшийся без мобильного не может обратиться за помощью, чтобы его вовремя начали искать. Без гаджета не будет и обратной связи со спасателями во время поисковой операции.

"Одно из основных правил — взять с собой небольшой запас еды и воды. Сюда же относятся и лекарственные препараты, в случае необходимости их регулярного приема. При наличии небольшого запаса у заблудившегося будет время прожить в лесу дольше. Люди умирают, и мы находим их уже неживыми, из-за того, что при них не было лекарств, они не взяли с собой воду, были обессилены", - сказал Сергей Ковган.

Важный момент — одежда для леса. Она должна быть яркая. "Все стремятся надеть в лес темную одежду. Это, конечно, удобно, но так человека тяжело увидеть. Проще и быстрее искать дедушку в красной куртке или ребенка в желтых штанишках, чем в камуфляже", - отметил руководитель ПСО. Он обратил внимание на то, что самый опасный период в лесу как раз осенний, когда днем тепло, а ночью температура значительно падает. "Люди идут за грибами, одеваясь по погоде днем. Никто не предполагает, что, заблудившись, придется остаться здесь на ночь. В таких случаях соответствующей одежды не оказывается, и люди замерзают", - добавил он.

Среди вещей первой необходимости можно также назвать компас, но это только для тех, кто умеет им пользоваться, навигатор и свисток. Свисток пригодится, когда в

результате криков о помощи сядет голос.

"Что еще можно порекомендовать взять с собой? Средство от комаров, клещей и прочих насекомых. На самом деле перечень необходимых вещей очень большой. Я пытаюсь минимизировать этот список и сделать акцент на самом важном. По хорошему в рюкзаке туриста или грибника должны находиться еще и спички, репиленты, дождевик. Это вещи второго круга необходимости", - рассказал Сергей Ковган.

Когда все к походу в лес готово, последнее обязательное мероприятие — это предупредить родственников или друзей. Грибник должен сообщить направление, примерное место своей "охоты" и время возвращения. В случае чего, эта информация поможет начать поиски, не теряя времени, сразу в нужном месте.

Не паниковать, беречь силы и помнить: вас обязательно будут искать

"Когда вы поняли, что заблудились, вам следует прибегнуть к "правилу 10 минут". Если вы в течение этого времени ходите влево, вправо, и не можете найти какую-нибудь тропинку, реку или другой линейный ориентир, если вы не докричались до кого-нибудь, лучше всего оставаться на месте", - подчеркнул руководитель поисково-спасательного отряда.

Если у вас при себе есть мобильный телефон, сразу позвоните в службу спасения и попросите о помощи, при этом важно помнить об экономии заряда устройства. Там вам подскажут дальнейшие действия. Если средства связи нет, лучше оставаться на месте и готовиться к ночлегу в лесу. Вам придется ждать, когда поднимут тревогу родственники, увидев, что вы не вернулись.

"При наступлении сумерек нужно прекратить движение. В темноте не видно веток, ям, поваленных деревьев. При передвижении в таких условиях можно серьезно травмироваться. Это значительно усложнит спасательную операцию. Главное в такой ситуации, не паниковать - беречь силы - и помнить: вас обязательно будут искать", - поясняет Сергей Ковган.

Если вы заблудились и вдруг слышите звук сирены, это значит, что к месту вашей пропажи приехали спасатели. Они включают спецсигнал, чтобы заблудившийся смог сориентироваться и попытаться выйти из леса. Самое правильное - это двигаться на звук работающей сирены.

Что нужно знать, если отправляешься в лес с ребенком

То, что детей нельзя отпускать в лес одних, это даже не обсуждается. Если вы взяли с собой ребенка, правило номер одни - не отходить от него, не упускать из поля зрения ни на секунду, особенно если он маленький.

"Есть совсем глупые случаи, когда, отойдя от машины, родители вспоминают, что оставили там что-то и посылают ребенка одного пройти метров 70 за забытой вещью. На этом небольшом отрезке он и теряется. Родителям следует научить детей, если они в лесу потерялись, это повод сразу же начать кричать. Мы видели ребят, которые вели себя очень нестандартно. Например, девочка, которую из болота в прошлом году мы достали. Она по грудь была в трясине, еще час-полтора и, я думаю, она бы погибла. Выбраться самостоятельно на момент, когда пришли спасатели, она не смогла бы. Ее вытягивали два наших крепких поисковика, тоже по грудь ныряли в болото. Она ж туда забрела. Нашли ее там, где даже не думали. Поэтому мы и даем советы оставаться на месте, особенно это важно для ребенка" - подчеркнул руководитель отряда.

Короткий номер поисково-спасательного отряда "Ангел" - 7733 (для всех абонентов сотовой связи).

Материал подготовлен в рамках совместного информационного проекта ПСО "Ангел", МТС и БелТА по обучению людей правилам поведения в опасных и нестандартных ситуациях.-0-