Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО "Ангел"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 сентября 2018, Ср
+24°C
Малооблачно EUR 2.4814
USD 2.1226
RUB 3.1356
Главное
На выставке Лукашенко показали белорусские ратраки, лыжероллеры и пианино
Президент
Андрейченко: комиссии по содействию занятости предлагают гибкие сценарии для решения проблем людей
Общество
Колебания на валютном рынке: что будет с белорусским рублем
Экономика
Квартиру от "Евроопт" выиграла работник скорой помощи, а два внедорожника из пяти - покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!
Общество
РЕПОРТАЖ: "Зроблена ў Беларусi" - обзор созданных по поручению Президента новинок для спорта и музыки
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Число погибших от тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 81
11:34 В мире
В Минске по Логойскому тракту 20 сентября на час перекроют движение трамваев
11:33 Регионы
Поезд насмерть сбил пенсионерку у станции Зельва
11:27 Происшествия
Места для продажи домашней выпечки на сельхозярмарках в Минске обозначат вывесками
11:20 Регионы
Пропавшего в Бобруйском районе мужчину нашли мертвым
11:16 Происшествия
Визит американских конгрессменов в Беларусь может состояться до конца года - Андрейченко
11:11 Политика
Игрок сборной Беларуси по волейболу Сергей Антонович перешел в солигорский "Шахтер"
11:07 Спорт
Более 9 кг конопли и оборудование для ее выращивания изъято у минчанина
11:06 Происшествия
Художники из восьми стран примут участие в пленэре в Могилевской области
11:01 Культура
Спортивный канал "Беларусь 5" подготовил масштабный сюрприз-премьеру к своему пятилетию
10:59 Спорт
Андрейченко: комиссии по содействию занятости предлагают гибкие сценарии для решения проблем людей
10:46 Общество
Форвард Бо Беннетт покинул ХК "Динамо-Минск"
10:34 Спорт
Пожилые минчане 1 октября смогут получить юридические консультации бесплатно
10:23 Регионы
Автомобиль врезался в пешеходов возле мечети в Лондоне
10:23 В мире
Международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena открывается в Минске
10:21 Культура
Президенты США и Польши договорились укреплять военное сотрудничество
10:15 В мире
В Гродно для первоклассников поставили спектакль о дорожной безопасности
10:06 Регионы
КНДР решила демонтировать ракетный полигон
10:02 В мире
Колебания на валютном рынке: что будет с белорусским рублем
09:56 Экономика
Первый молодежный форум Беларуси и Молдовы планируется провести весной 2019 года
09:52 Общество
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО "Ангел"

Общество 19.09.2018 | 09:00
Фото из архива
Фото из архива

Грибной сезон в самом разгаре. О том, что взять с собой на "тихую охоту" и как не заблудиться в лесу, рассказал руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

К походу в лес нужно правильно подготовиться

Сборы в лес следует начинать с телефона. Он должен быть исправным и полностью заряженным. Потерявшийся без мобильного не может обратиться за помощью, чтобы его вовремя начали искать. Без гаджета не будет и обратной связи со спасателями во время поисковой операции.

"Одно из основных правил — взять с собой небольшой запас еды и воды. Сюда же относятся и лекарственные препараты, в случае необходимости их регулярного приема. При наличии небольшого запаса у заблудившегося будет время прожить в лесу дольше. Люди умирают, и мы находим их уже неживыми, из-за того, что при них не было лекарств, они не взяли с собой воду, были обессилены", - сказал Сергей Ковган.

Важный момент — одежда для леса. Она должна быть яркая. "Все стремятся надеть в лес темную одежду. Это, конечно, удобно, но так человека тяжело увидеть. Проще и быстрее искать дедушку в красной куртке или ребенка в желтых штанишках, чем в камуфляже", - отметил руководитель ПСО. Он обратил внимание на то, что самый опасный период в лесу как раз осенний, когда днем тепло, а ночью температура значительно падает. "Люди идут за грибами, одеваясь по погоде днем. Никто не предполагает, что, заблудившись, придется остаться здесь на ночь. В таких случаях соответствующей одежды не оказывается, и люди замерзают", - добавил он.

Среди вещей первой необходимости можно также назвать компас, но это только для тех, кто умеет им пользоваться, навигатор и свисток. Свисток пригодится, когда в

результате криков о помощи сядет голос.

"Что еще можно порекомендовать взять с собой? Средство от комаров, клещей и прочих насекомых. На самом деле перечень необходимых вещей очень большой. Я пытаюсь минимизировать этот список и сделать акцент на самом важном. По хорошему в рюкзаке туриста или грибника должны находиться еще и спички, репиленты, дождевик. Это вещи второго круга необходимости", - рассказал Сергей Ковган.

Когда все к походу в лес готово, последнее обязательное мероприятие — это предупредить родственников или друзей. Грибник должен сообщить направление, примерное место своей "охоты" и время возвращения. В случае чего, эта информация поможет начать поиски, не теряя времени, сразу в нужном месте.

Не паниковать, беречь силы и помнить: вас обязательно будут искать

"Когда вы поняли, что заблудились, вам следует прибегнуть к "правилу 10 минут". Если вы в течение этого времени ходите влево, вправо, и не можете найти какую-нибудь тропинку, реку или другой линейный ориентир, если вы не докричались до кого-нибудь, лучше всего оставаться на месте", - подчеркнул руководитель поисково-спасательного отряда.

Если у вас при себе есть мобильный телефон, сразу позвоните в службу спасения и попросите о помощи, при этом важно помнить об экономии заряда устройства. Там вам подскажут дальнейшие действия. Если средства связи нет, лучше оставаться на месте и готовиться к ночлегу в лесу. Вам придется ждать, когда поднимут тревогу родственники, увидев, что вы не вернулись.

"При наступлении сумерек нужно прекратить движение. В темноте не видно веток, ям, поваленных деревьев. При передвижении в таких условиях можно серьезно травмироваться. Это значительно усложнит спасательную операцию. Главное в такой ситуации, не паниковать - беречь силы - и помнить: вас обязательно будут искать", - поясняет Сергей Ковган.

Если вы заблудились и вдруг слышите звук сирены, это значит, что к месту вашей пропажи приехали спасатели. Они включают спецсигнал, чтобы заблудившийся смог сориентироваться и попытаться выйти из леса. Самое правильное - это двигаться на звук работающей сирены.

Что нужно знать, если отправляешься в лес с ребенком

То, что детей нельзя отпускать в лес одних, это даже не обсуждается. Если вы взяли с собой ребенка, правило номер одни - не отходить от него, не упускать из поля зрения ни на секунду, особенно если он маленький.

"Есть совсем глупые случаи, когда, отойдя от машины, родители вспоминают, что оставили там что-то и посылают ребенка одного пройти метров 70 за забытой вещью. На этом небольшом отрезке он и теряется. Родителям следует научить детей, если они в лесу потерялись, это повод сразу же начать кричать. Мы видели ребят, которые вели себя очень нестандартно. Например, девочка, которую из болота в прошлом году мы достали. Она по грудь была в трясине, еще час-полтора и, я думаю, она бы погибла. Выбраться самостоятельно на момент, когда пришли спасатели, она не смогла бы. Ее вытягивали два наших крепких поисковика, тоже по грудь ныряли в болото. Она ж туда забрела. Нашли ее там, где даже не думали. Поэтому мы и даем советы оставаться на месте, особенно это важно для ребенка" - подчеркнул руководитель отряда.

Короткий номер поисково-спасательного отряда "Ангел" - 7733 (для всех абонентов сотовой связи).

Материал подготовлен в рамках совместного информационного проекта ПСО "Ангел", МТС и БелТА по обучению людей правилам поведения в опасных и нестандартных ситуациях.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4814 BYN 2.46 BYN 2.47 BYN
USD
2.1226 BYN 2.1 BYN 2.112 BYN
RUB
3.1356 BYN 3.131 BYN 3.145 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко объяснил назначение Вовка на новую должность
Все видео

Фотоновости

В Минске вручены награды юным победителям республиканского поэтического конкурса
Все фото

Инфографика

Специальные виды зимней техники В соответствии с поручением Президента Беларуси ОАО "МТЗ" для подготовки лыжероллерных трасс выпустило опытные образцы ратрака ("Беларус МСУ-108"), снегоуплотнительных машин ("Беларус МСУ-622"), льдозаливочной машины ("Беларус МЛ-428").
Вся инфографика
Президент
Во время назначения Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Опыт Финляндии в лучших секторах экономики надо перенести в Беларусь - Лукашенко
Лукашенко показали белорусские ратраки, лыжероллеры и пианино
Политика
Фото МИД МИД Беларуси и Кубы рассмотрели вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях
Визит американских конгрессменов в Беларусь может состояться до конца года - Андрейченко
Неделя интеграции пройдет в преддверии V Форума регионов Беларуси и России
Экономика
Академия бизнеса EY и отдел по работе с персоналом EY (СНГ) - в числе победителей самой престижной в мире премии в сфере развития кадров - ATD BEST 2018!
Колебания на валютном рынке: что будет с белорусским рублем
Беларусь и Россия подпишут балансы поставок сельхозпродукции на 2019 год в ноябре
Происшествия
Фото из архива Стали известны новые подробности погони ГАИ за легковушкой в Минске
Поезд насмерть сбил пенсионерку у станции Зельва
Пропавшего в Бобруйском районе мужчину нашли мертвым
Регионы
РЕПОРТАЖ: Да будет свет: международные соревнования энергетиков проходят под Брестом
В Минске по Логойскому тракту 20 сентября на час перекроют движение трамваев
Места для продажи домашней выпечки на сельхозярмарках в Минске обозначат вывесками
Спорт
Лионель Месси. Фото "Барселоны" Футболисты ПСВ крупно уступили "Барселоне" в первом матче Лиги чемпионов
Игрок сборной Беларуси по волейболу Сергей Антонович перешел в солигорский "Шахтер"
Спортивный канал "Беларусь 5" подготовил масштабный сюрприз-премьеру к своему пятилетию
Технологии
Фото kv.by Wargaming открывает студию в Великобритании и будет работать над новой игрой
Беларусь предлагает Кубе активнее сотрудничать в IT-сфере
В Германии выполнил первый рейс поезд на водородном топливе
Культура
Фото из архива Показы лучших картин "Беларусьфильма" начинаются в минском кинотеатре "Пионер"
Художники из восьми стран примут участие в пленэре в Могилевской области
Международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena открывается в Минске
В мире
Фото Reuters КНДР решила демонтировать ракетный полигон
Число погибших от тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 81
Автомобиль врезался в пешеходов возле мечети в Лондоне
Калейдоскоп
Фото Getty Images В США вручили премию "Эмми". Лучшим сериалом признана "Игра престолов"
Барселона возглавила рейтинг городов, которые больше всего страдают от наплыва туристов
Церемонию вручения телепремии Emmy в телеэфире посмотрело рекордно низкое количество телезрителей
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
Привычка учиться
Мастер
НеуДАЧНЫЕ истории, или Электроприборы в помощь, а не на беду
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия