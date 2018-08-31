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Покажи огнетушитель - получи хот-дог: "А-100" и ГАИ приглашают автомобилистов на обед с пользой

Общество 31.08.2018 | 12:15
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Во вторник, 4 сентября, каждый водитель Минска во время обеда сможет бесплатно получить сет из хот-дога и бутылочки воды. Таким сытным и вкусным перекусом владельцев автомобилей угостят при наличии исправного огнетушителя в багажнике машины. При этом любой из автомобилистов, приехавших днем на АЗС №35 "Новый Двор", сможет стать участником гастромарафона и съесть хот-дог на скорость. 10 самых быстрых поклонников этого стрит-фуда станут участниками первых "Европейских голодных игр" и поборются за главный приз - золотую карту на месяц бесплатных обедов во всей сети АЗС "А-100". На такой полезный ланч минчан приглашают к 12.00.

По статистике, практически каждые сутки в Беларуси регистрируется хотя бы один автопожар. При минимальном воспламенении в салоне машины огонь распространится по всему транспорту всего за 10 минут. Чтобы избежать катастрофы, каждый водитель должен быть готов потушить пожар собственноручно. Но не у всех белорусов в багажнике лежит огнетушитель с действующим сроком годности - только в 8 из 10 случаев он исправен. Это важная проблема, которой не уделяется должного внимания.

Сеть АЗС "А-100" решила смотивировать минчан соблюдать все требования техники безопасности на дорогах и пригласить их на необычный ланч. Он начнется в 12.00 при въезде на заправку "А-100" "Новый Двор". Всех водителей будут встречать инспектор ГАИ, МЧС и инженер по технике безопасности от "А-100", которые проверят наличие исправного огнетушителя в багажнике. Первым 10 минчанам с "просроченным" огнетушителем обещают подарить новый, а остальных будут отпускать без предупреждения.

После такой проверки будет полезно "потушить" свой голод. Чтобы заказать себе бесплатный сет из хот-дога и бутылочки воды из машины выходить не придется. К каждому водителю подойдет официант.

В меню АЗС "А-100" есть классический френч-дог и датский хот-дог, а посетителям предлагают на выбор одну из 5 сосисок: из говядины, свинины, курицы или утки. Истинным гурманам могут предложить добавить в хот-дог фирменную колбаску, рецепт которой держат в секрете. Во время "обеда с пользой" минчане смогут впервые попробовать хот-дог от "А-100" со жгучим соусом. Вместо него можно будет выбрать кетчуп, горчицу, майонез или авторский соус от главы Гильдии шеф-поваров Беларуси - Александра Чикилевского. Такое разнообразие основ, сосисок и соусов позволяет собрать более 60 разных сочетаний.

В этом году американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" установил рекорд в поедании классических хот-догов. Он съел 74 штуки за 10 минут. Прямо во время обеда каждому водителю официант тоже предложит поучаствовать в ланч-челлендже: съесть хот-дог на скорость. Норматив, который установили организаторы для одной порции - 180 секунд. 10-ку водителей, которые уложатся в это время или успеют съесть хот-дог еще быстрее, пригласят стать участниками первых в нашей стране "Европейских голодных игр" - масштабном гастрошоу по поеданию хот-догов, которое состоится 9 сентября в День танкиста в Парке Победы. Именно в таком новом формате пройдет в этом году традиционная "Битва Колбасок". Победитель сможет целый месяц бесплатно обедать во всей сети заправок "A-100".

АЗС №35 "Новый Двор" находится на внешнем кольце МКАД напротив микрорайона Чижовка, а приехать на обед с пользой можно с 12.00 до 14.00.

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