Покрытие фиксированной сети velcom превысило отметку в 1 миллион домохозяйств, предполагающих жилые строения с доступом к оптоволоконной связи от телеком-оператора. Теперь 1 005 460 домохозяйств имеют возможность подключения к сети, что подтверждает статус velcom как крупнейшего в Беларуси частного оператора фиксированного интернета. Специалисты компании прогнозируют, что к концу года эта цифра увеличится более чем на 80 тысяч домохозяйств.

Преодоление миллионного рубежа стало возможным благодаря сделкам компании по покупке крупных региональных провайдеров, в частности, прошлогоднего присоединения гомельского ОАО "Гарант" и недавнего приобретения ОАО "Гарант" в Витебске.

Кроме того, миллионное покрытие сети обусловлено в том числе активным ее строительством. До конца 2018 года телеком-оператор обеспечит подключение фиксированного интернета для абонентов в Могилеве и Боровлянах, отдельные сегменты сети будут построены в Витебске. Работа продолжается и в столице – velcom будет оказывать услуги по интернет-подключению для жителей инновационного городского района Новая Боровая.

Телеком-оператор продолжает строительство сети, используя современные технологии соединения и оптимальные маршруты. В следующем году velcom планирует расширение сети за счет строительства инфраструктуры в Бресте, Новополоцке и Жлобине.

"Увеличение объемов и площадей строительства сети является последовательным решением в общей стратегии компании, направленной на расширение предоставляемых телекоммуникационных услуг. Такая цифра является индикатором успешности в реализации стратегических планов, обусловленных увеличивающимся спросом и необходимостью в новой качественной инфраструктуре для доступа в глобальную сеть", – отметил начальник управления развития сети фиксированного доступа Владимир Протченко.

Кроме активной работы на рынке среди индивидуальных абонентов, velcom продолжает развивать услуги для бизнеса. В клиентском B2B-портфеле оператора – проведение индивидуальных выделенных линий для офисов и установка сетевого оборудования в бизнес-центрах.