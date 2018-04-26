Полномочия местных Советов в Беларуси будут эволюционно расширяться - Мясникович

26 апреля, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Полномочия местных Советов в Беларуси будут эволюционно расширяться, сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию, отвечая на вопросы парламентариев 24 апреля, Президент говорил о необходимости расширения полномочий, дополнительных функциях для Советов. "Будем делать это спокойно, эволюционно", - сказал Михаил Мясникович. При этом он считает главным не заорганизовать эту работу.

Председатель Совета Республики отметил, что в новый 28-й созыв местных Советов пришло достаточно много амбициозных людей, желающих быть полезными. Спикер убежден, что их потенциал необходимо максимально задействовать. Местные Советы - это перспективный кадровый резерв. При поддержке Академии управления при Президенте депутатов можно готовить для более высоких должностей.

Михаил Мясникович обратил внимание, что в Беларуси местные Советы не политизированы, в отличие, например, от Европы, где большое значение имеет партийная принадлежность местных депутатов. Их белорусские коллеги нацелены, в первую очередь, на решение вопросов жизнеобеспечения людей.

На данном этапе районные Советы ориентированы на безусловное выполнение Декрета №1 о содействии занятости. Их руководители практически везде возглавили районные комиссии, которым предстоит дойти до каждого человека, нуждающегося в трудоустройстве.

Роль местных органов власти по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской среды обсуждалась сегодня на выездном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Парламентарии посетили агрогородок Лесная Лопатичского сельсовета (Славгородский район). Здесь они ознакомились с развитием субъектов малого предпринимательства, ремесленничества. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности территорий, стимулирования самозанятости с учетом положений декретов о развитии предпринимательства и содействии занятости.-0-