Порядок пропуска через границу Беларуси иностранцев на ЧМ в Россию обсуждается в Могилеве

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок пропуска через границу Беларуси иностранцев, направляющихся на чемпионат мира по футболу в Россию, обсуждается сегодня в Могилеве. Здесь проходит рабочая встреча по вопросам приграничного сотрудничества органов внутренних дел Беларуси и России в сфере контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Союзного государства, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

В заседании принимают участие представители МВД двух стран, Госпогранкомитета Беларуси, ФСБ и посольства РФ в Беларуси. "Во время заседания будут рассмотрены вопросы реализации соглашения между правительствами Беларуси и России об использовании миграционной карты единого образца и взаимодействие территориальных приграничных ОВД по миграционному контролю, в том числе при проведении в ОДКБ оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", - рассказал Дмитрий Игнатович. - С учетом проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стороны уделят внимание организации двустороннего взаимодействия по обеспечению общественной безопасности на транспорте и обсудят порядок пропуска через границу Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих на чемпионат".

Открывая заседание, заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков обратил внимание на транзитное положение белорусского региона, который граничит с несколькими областями России. Это делает вопросы контроля за пребыванием на белорусской территории иностранных граждан и лиц без гражданства особенно актуальными. "Накоплен значительный опыт сотрудничества по проведению различных профилактических мероприятий, - сказал он. - В результате проведенных мероприятий только в первом квартале 2018 года сотрудники могилевской милиции выявили 34 нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси, а также два нарушения срока запрета въезда в страну в Мстиславском и Чериковском районах". По его словам, криминогенная обстановка, связанная с пребыванием иностранцев в приграничных с Россией районах Могилевской области, остается стабильной, роста преступлений не прогнозируется.

Вместе с тем, как отмечалось на рабочей встрече, в целях эффективного противодействия незаконной миграции сторонам предстоит решить некоторые проблемы для наращивания сотрудничества в миграционной сфере. Речь идет об установлении стабильного обмена информацией из центральных банков данных об иностранных гражданах третьих государств и лицах без гражданства, временно въезжающих в Беларусь и Россию. В связи с чем требует детальной проработки вопрос интеграции информационных ресурсов между ведомствами.

Рабочая встреча завершится сегодня подписанием итоговых документов.-0-