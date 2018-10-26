Порошенко: вещание украинского телеканала в Беларуси начнется в ближайшее время

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вещание украинского телеканала в Беларуси начнется в ближайшее время. Об этом сегодня на I Форуме регионов Беларуси и Украины заявил глава украинского государства Петр Порошенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы договорились о том, что начало трансляции украинского канала на территории Беларуси произойдет в ближайшее время", - заявил Президент Украины.
Петр Порошенко также отметил, что большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала. "Очень благодарю, так как мы получаем объективную информацию", - сказал он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3997 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1109 BYN
|2.111 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2165 BYN
|3.202 BYN
|3.219 BYN