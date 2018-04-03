3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для белорусских школьников прозвенит 30 мая. Такая информация размещена на сайте Министерства образования.

Учебный год завершается 31 мая, напомнили в ведомстве.

Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут 1-9 июня. Выпускники базовой школы 2 июня будут писать диктант по белорусскому языку, 5 июня - по русскому. Контрольная работа по математике предстоит 7 июня.

Те, кто оканчивает 11 классов, 1 и 4 июня напишут изложение по белорусскому и русскому языку соответственно, а 6 июня - контрольную по математике.-0-