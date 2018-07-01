Посольство Беларуси держит на контроле ситуацию с пострадавшими при ДТП в Грузии белорусами

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом Министерство иностранных дел Беларуси проинформировало через официальную страничку в twitter, сообщает БЕЛТА.

"Посольство Беларуси в Грузии работает в контакте с пострадавшими", - также сказано в сообщении.

Попавшие в ДТП в Грузии белорусские туристы смогут продолжить свой отдых "По нашей информации, жизни белорусов ничего не угрожает, у 25 человек травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается помощь, а затем они смогут продолжить свое пребывание в Грузии по турпутевке", - отметил Олег Гороховик.

Ранее сообщалось, что автобус, в котором находились 27 человек, направлялся из Тбилиси в Телави. На трассе в районе перевала Гомбори машина перевернулась. На месте работают спасатели и полиция. МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.-0-