Посольство Беларуси держит на контроле ситуацию с пострадавшими при ДТП в Грузии белорусами

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом Министерство иностранных дел Беларуси проинформировало через официальную страничку в twitter, сообщает БЕЛТА.
"Посольство Беларуси в Грузии работает в контакте с пострадавшими", - также сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что автобус, в котором находились 27 человек, направлялся из Тбилиси в Телави. На трассе в районе перевала Гомбори машина перевернулась. На месте работают спасатели и полиция. МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.-0-
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