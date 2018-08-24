Посольство Беларуси в Швеции рекомендует белорусам избегать мест демонстраций в Стокгольме

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Швеции рекомендует белорусским гражданам избегать 25 августа мест демонстраций в Стокгольме из-за возможных беспорядков. Соответствующая информация опубликована на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

По информации посольства, праворадикальное Скандинавское движение сопротивления получило от властей разрешение провести 25 августа в Стокгольме демонстрацию. "Сбор участников пройдет в парке Kungsholmstorg, после чего они пройдут по установленному маршруту в район Кунгсхольмен, - уточнили в дипмиссии. - Разрешение получено на участие от 50 до 3 тыс. человек".

Однако, по сведениям СМИ, о готовности принять участие в уличной акции в социальных сетях заявили почти 2 тыс. граждан, еще 7,5 тыс. выразили заинтересованность. В этот же день в Стокгольме на площади Norra Bantorget на демонстрацию соберется Революционный коммунистический союз молодежи.

"С учетом возможных беспорядков советуем гражданам избегать мест проведения уличных акций", - отметили в посольстве.-0-