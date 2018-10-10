Посольство держит на контроле ситуацию с пострадавшим от российских футболистов белорусе

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с гражданином Беларуси, пострадавшим от хулиганской выходки российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Посольство держит на контроле ситуацию в связи с причинением в Москве телесных повреждений 33-летнему гражданину Беларуси. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ "Побои". Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в посольстве.

Сотрудники дипмиссии связались с отделением больницы, где проходит лечение пострадавший. "По заверениям медиков, его жизни ничто не угрожает, самочувствие нормальное", - добавили в диппредставительстве.

В твиттере посольства также сообщается, что в российских социальных сетях набирает силу акция с требованием пожизненного отстранения Кокорина и Мамаева от футбола. "Футболисты Кокорин и Мамаев жестоко избивают водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. У пострадавшего сломан нос, ушиб головного мозга и многочисленные гематомы", - говорится в прикрепленном сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут в течение сегодняшнего дня явиться к следователю в Главное следственное управление полиции Москвы. "В течение дня они могут явиться в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, которое приняло к производству расследование уголовных дел о побоях", - сказал собеседник агентства.

"Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, - заявила пресс-служба ГУ МВД по Москве. - Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве приступили к расследованию указанных уголовных дел. Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования уголовных дел общественность будет нами проинформирована".

По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором могли быть замешаны футболисты, произошел около 8 часов 30 минут 8 октября. На попавших в интернет съемках с камер наблюдения видно, как двое мужчин, похожих на названных футболистов, напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины, принадлежащей ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. По данному факту возбуждено первое уголовное дело по статье "Побои".

После избиения водителя компания переместилась в кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Эта драка тоже попала на камеры наблюдения и стала доступна в интернете. По данному факту также возбуждено дело о побоях, однако потерпевший и его адвокат просят переквалифицировать дело на хулиганство по мотивам расовой ненависти.-0-