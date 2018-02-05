5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Франции в Беларуси предостерегает от обращений в псевдовизовые центры. О наличии рекламы в интернете одной из подобных организаций корреспонденту БЕЛТА сообщили во французской дипмиссии в Минске.

"На своем интернет-сайте фирма EU Trendz представляется как визовый центр Франции. Эта организация не имеет ничего общего с отделом виз посольства Франции - единственным законным органом в Беларуси, рассматривающим документы на получение виз и принимающим решение по их выдаче, - отметили в дипломатической миссии. - Посольство Франции пользуется случаем, чтобы напомнить всем соискателям виз, что только они сами, лично, должны готовить пакет документов на получение визы".

"Многочисленные фирмы представляются как визовые центры для оказания услуг по подготовке и подаче документов на оформление визы - использование их услуг ни в коей мере не облегчает получение визы и, более того, при подаче сфальсифицированных документов увеличивает многократно риск отказа в визе", - обратили внимание в посольстве.-0-