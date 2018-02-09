9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство США в Минске предупредило, что не работает с турфирмами. Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте посольства, сообщает БЕЛТА.

В сообщении отмечается, посольство США предупреждает граждан Беларуси, планирующих поездку в Соединенные Штаты Америки, что никто не может гарантировать получение соответствующей визы. Посольство США не работает ни с одним туристическим агентством. "Любая реклама организаций, заявляющих, что они могут гарантировать получение виз в США, является мошенничеством", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, посольство США в Беларуси с февраля 2018 года оказывает гражданам и резидентам Беларуси весь спектр неиммиграционных визовых услуг. Это означает, что любой гражданин и резидент Беларуси может обратиться в Минске за визой любой категории.-0-