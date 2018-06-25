Повышать пособия по уходу за ребенком до 3 лет в Беларуси пока не планируется - Ковальков

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет в настоящее время не рассматривается, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на тему "Государственная поддержка семей, воспитывающих детей", которая проходит на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной заработной плате по стране. На первого ребенка размер пособия составляет 35% среднемесячной зарплаты (Br312,03), на второго и последующих - 40% (Br356,6), на ребенка-инвалида - 45% (Br401,18). Перерасчет размеров пособий производится по мере увеличения среднемесячной заработной платы - с 1 февраля и 1 августа.

"На сегодняшний день размер пособия сопоставим с минимальной заработной платой. При этом выплатой обеспечиваются как застрахованные, так и незастрахованные граждане, а размер пособия не зависит от оформления ребенка в детское дошкольное учреждение. Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет в настоящее время не рассматривается", - отметил Валерий Ковальков.

По его словам, государственная семейная политика направлена, прежде всего, на создание благоприятных условий для воспитания и развития детей в семьях. При этом государственная помощь оказывается по тем основным направлениям, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность семьи: выплата государственных пособий в период рождения и воспитания детей, предоставление государственной адресной социальной помощи в случае малообеспеченности либо иной трудной жизненной ситуации, расширение сети детских и медицинских учреждений, предоставление бесплатного образования и медицинского обслуживания, развитие инфраструктуры быта и семейного отдыха.

Комплексная государственная поддержка семей с детьми осуществляется также в виде гарантий и льгот в сфере налогообложения, пенсионного обеспечения, трудовых и жилищно-кредитных отношений.

"Все предоставляемые семьям с детьми льготы и гарантии финансово обеспечиваются государством. В денежном выражении их стоимость очень существенна, поэтому помощь оказывается в пределах имеющихся финансовых возможностей", - сказал Валерий Ковальков.-0-