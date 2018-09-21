Позиция эксперта в арбитражном суде во многом определяет исход процесса - Слижевский

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция эксперта во многом определяет исход арбитражного процесса. Об этом заявил министр юстиции Олег Слижевский на открытии Форума по разрешению споров в странах Восточной Европы (Eastern European Dispute Resolution Forum), который проходит 20-21 сентября в Минске и посвящен вопросам экспертизы в арбитражных разбирательствах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая состязательную природу международного арбитража, важным является обеспечение каждой из сторон доказательств силы своей позиции, своевременное и полное представление доказательств, включая заключение эксперта. От экспертной позиции порой зависит исход в разрешении спора", - сказал Олег Слижевский.

По словам министра, в юридическом сообществе длительное время обсуждается тема назначения экспертов сторонами, и один из острых вопросов - их беспристрастность. Большинство арбитражных институтов определяют эксперта как свидетеля, обладающего специальными знаниями. Он должен быть профессионалом, признанным специалистом с безупречной репутацией и со способностью ярко и убедительно излагать свою позицию.

Для государства любое процессуальное действие в международном арбитраже имеет ключевое знание. Выбор эксперта здесь не исключение, добавил Олег Слижевский. "Это связано с основной ролью государства в защите интересов своих граждан и организаций, а также собственного суверенитета. Это всегда вопрос имиджа, который является ключевым при защите своих экономических интересов", - сказал он.

Беларусь делает только первые шаги в общемировой практике арбитража. Проводимый международный форум весьма актуален, в том числе для белорусского юридического сообщества, поскольку позволяет изучить опыт ведущих мировых компаний и их специалистов. Белорусская столица принимает мероприятие столь высокого уровня в третий раз. По словам министра, это символично, поскольку Минск - это площадка, где разрешаются конфликты международного уровня, а также место размещения судебного органа Евразийского экономического союза.

EEDRF - ежегодная открытая площадка международного уровня для обсуждения вопросов разрешения коммерческих споров в арбитражных и государственных судах. Арбитражные разбирательства по спорам с инвесторами являются очень важной и востребованной темой. На форуме представлены исследования, показывающие, почему на Западе бизнесмены предпочитают решать спорные вопросы именно в арбитраже, а не в судах, и как это влияет на оценку привлекательности инвестпроектов.

Спикерами выступают высококвалифицированные эксперты из Австрии, Чехии, США, Англии, Франции, России, Финляндии, Литвы, Украины и других стран. На мероприятие зарегистрировались участники из более 20 стран мира. Среди них представители международных юридических фирм, корпоративные юристы, специалисты в области судебных споров и арбитража из стран Балтии, СНГ, Европы и США. Приехали руководители крупнейших арбитражных европейских центров. От Беларуси присутствуют представители ключевых государственных органов и ведомств, крупнейших предприятий, а также ведущих юридических компаний и адвокатских бюро.-0-