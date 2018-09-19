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Правила благоустройства мемориалов и воинских захоронений утверждены в Беларуси

Общество 19.09.2018 | 16:01
Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила благоустройства мемориалов, памятников воинской славы, воинских захоронений и захоронений жертв войн утверждены постановлением Совета Министров от 17 сентября 2018 года №675, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Как пояснили в Совмине, документ принят для обеспечения сохранности этих объектов и поддержания в надлежащем порядке.

Согласно правилам, решения, касающиеся содержания, благоустройства и поддержания в надлежащем санитарном состоянии мемориалов, памятников воинской славы, воинских захоронений и захоронений жертв войн и прилегающих к ним территорий, принимаются местными исполнительными и распорядительными органами базового и первичного территориальных уровней.

Мероприятия по благоустройству финансируются за счет средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Лица, виновные в причинении вреда мемориалам, памятникам воинской славы, воинским захоронениям и захоронениям жертв войн, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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Беларусь, благоустройство
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