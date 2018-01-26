26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила работы с электронными документами и их хранения в архивах госорганов разработают в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.

В республике проводится работа по созданию архивов электронных документов. Для этого Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывает проект единого нормативного правового акта, который установит правила работы с электронными документами в архивах государственных органов и организаций, а также порядок передачи электронных документов на постоянное хранение.

Создание электронных документов и условий их хранения уже активно используется в практике работы государственных органов и организаций республики. Соответственно эти вопросы представляются крайне актуальными.

Тема оборота электронных документов была одной из центральных в ходе работы расширенной коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, которая состоялась в Минске.-0-