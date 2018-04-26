Правительство определило порядок оплаты некоторых ЖКУ не занятыми в экономике

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок оплаты услуг, предоставляемых трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 24 апреля 2018 года №315, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Так, плата за горячее водоснабжение вносится исходя из количества тепловой энергии, затраченной на подогрев воды, потребленной не занятым в экономике гражданином. Этот показатель определяется путем деления общего количества использованной на подогрев воды теплоэнергии на количество граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

За теплоснабжение плата производится исходя из площади жилья, приходящейся на не занятого в экономике человека (общая жилплощадь делится на количество зарегистрированных людей).

За газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (при отсутствии приборов индивидуального учета расхода газа) указанные граждане вносят плату исходя из общей площади жилого помещения, приходящейся на трудоспособного гражданина, не занятого в экономике. Она определяется путем деления общей площади жилого помещения на количество зарегистрированных там граждан.

Услуги газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (с установленными приборами индивидуального учета расхода газа) оплачиваются исходя из объема газа. Т.е потребленный в жилом помещении объем газа делится на количество зарегистрированных там граждан.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением подпунктов, которые касаются оплаты услуг теплоснабжения и газоснабжения. Они вступают в силу с 1 октября 2019 года.-0-