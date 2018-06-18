Правительство рекомендовало оценивать эффективность местных властей по числу трудоустроенных

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рекомендовало оценивать эффективность работы местных властей по числу трудоустроенных граждан. Это содержится в постановлении Совета Министров от 15 июня 2018 года №458, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Облисполкомам рекомендовано утвердить в качестве ключевых показателей, применяемых для оценки эффективности работы руководителей соответствующих райисполкомов, горисполкомов, поквартальные значения показателей по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий на 2018 год.

Документом также внесено соответствующее дополнение в постановление правительства от 26 февраля 2018 года №154 "Об определении прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2018 год".-0-