Право регистрации нового авто без осмотра в ГАИ планируется предоставить автодилерам в Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность оказания продавцом услуги по осуществлению государственной регистрации транспортного средства перед передачей его покупателю планируется предоставить автодилерам в Беларуси. Об этом сегодня на встрече с представителями автобизнеса сообщили сотрудники управления ГАИ МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители ГАИ рассказали, что соответствующие изменения предусмотрены разработанным законопроектом. Сейчас данная процедура представляется сложной - дилеру нужно получить нотариальную доверенность от покупателя, после чего представить автомобиль на осмотр ГАИ.

"В проект постановления, которое определяет порядок регистрации транспорта, уже внесено положение, где для продавцов-юрлиц отменяется обязанность предоставления на осмотр неэксплуатировавшегося автомобиля, год выпуска которого совпадает с текущим или предыдущим годом. Также возможность передачи полномочий автодилеру на осуществление регистрации транспортного средства за его покупателем предполагается оформлять путем внесения соответствующих положений в договор купли-продажи. То есть новое авто в данном случае мы предлагаем регистрировать без осмотра ГАИ. Это упростит в разы всю процедуру", - отметил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Олег Ливанский.-0-