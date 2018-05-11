Православные верующие чтут память Кирилла Туровского

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня чтут память Кирилла Туровского, известного церковного деятеля, богослова, просветителя и писателя.

Кирилл Туровский был образованнейшим человеком своего времени. Наши далекие предки называли его "Златоустом, паче всех воссиявшим нам на Руси". Сам он о себе смиренно говорил: "Я не жнец, а собираю колосья; я не художник в книжных делах".

Кирилл Туровский родился около 1113 года в Турове (ныне - в Житковичском районе Гомельской области) в знатной семье. Кирилл в молодости, по сведениям летописцев, отверг "богатство и славы тленные мира сего, приобщившись божественных писаний и святых книг поучению". Он рано постригся в монахи и через некоторое время стал настоятелем Туровского Никольского монастыря. Обладая огромными творческими способностями, Кирилл начал в монастыре свою наставническую деятельность, обучал монахов, а также светских людей.

Он также редактировал богослужебные книги. До нас дошло около 70 произведений Кирилла Туровского. Его литературное наследие составляет золотой фонд древнерусской литературы и на протяжении столетий пользовалось популярностью на землях восточных славян. В XIV-XV веках часть его произведений была включена в "Златоуст" и "Торжественник" - своеобразные сборники-антологии лучших образцов высказываний классиков и мастеров красноречия.

Кирилл Туровский занимал епископскую кафедру, в связи с отсутствием в Киеве митрополита находился в качестве нареченного епископа. Во время архиерейства занимался строительством храмов, проповедовал, организовал празднования 150-летия упокоения князя Владимира, 200-летия успения княгини Ольги, принимал участие в 1169 году в Киевском церковном соборе.

В конце 1170-х годов он удалился от дел и принял великую схиму. Последние годы жизни провел в Борисоглебском епископском монастыре. Скончался Кирилл Туровский после 1190 года. После смерти он стал почитаться как святой и был канонизирован православной церковью. В 1984 году Кирилл Туровский причислен к Собору белорусских святых.

Потомки бережно хранят память о Кирилле Туровском, духовно-просветительское наследие которого является для всего восточного славянства символом единства славянских народов. В его честь устанавливаются памятники, возводятся храмы. С 1995 года проводятся Туровские чтения, приуроченные ко Дню славянской письменности.-0-